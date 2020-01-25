Знаменитые турецкие ковры – уютная и роскошная атмосфера в доме

Ковровое ремесло уходит корнями в глубокую древность. Еще несколько десятилетий тому назад ковры и паласы активно использовались в быту, хотя сейчас они носят скорее декоративный характер и являются неотъемлемыми атрибутами роскошных интерьеров. Особенно, если это знаменитые турецкие ковры ручной работы. Они считаются одними из родоначальников ковродельческого мастерства и имеют богатую историю.

От истоков до наших дней

Бесподобные турецкие ковры изготавливаются примерно с начала XIV столетия. В те времена впервые упоминания об этих изделиях появились в заметках известного путешественника Ибн-Батутта, посетившего город Аскарай, в котором производились знаменитые на весь Восток паласы. Изначально они не отличались техникой исполнения, цветовой гаммой и орнаментом. Но с XV века модели стали приобретать определенные отличия. Характерными особенности для ковров той эпохи можно считать рисунки на коврах, на которых изображались преимущественного животные и целые сюжеты с их участием.

В древние времена в Турции изготавливали ковры из шерсти овец и коз. Материал сначала тщательно обрабатывали, затем окрашивали. Популярными для отделки изделий тогда были цвета: желтый, красный, синий. Использование натуральных красителей позволяло полотнам сохранять сочность и насыщенность оттенков в течение многих десятилетий.

Новый виток история коврового ремесла в Турции получила в начале XVIII столетия. Ковры и ткани, из которых они изготавливались, стали более качественными, а орнамент приобрел более выраженные черты. Чаще всего декором изделий того времени выступали строгие геометрические фигуры, хотя цветовая гамма исполнения осталась той же – желто-сине-красной.

Немного позже возникли и знаменитые турецкие «звездчатые ковры». Созданные в Ушаке, они стали буквально визитной карточкой ковродельческого искусства и приобрели мировую популярность.

Сейчас же непревзойденные паласы от мастеров из Турции являются не менее востребованными. Большой спрос на эти модели обусловлен их уникальными преимуществами. В частности, завидной долговечностью.

За счет большой плотности такие изделия служат очень долго и не теряют своей красоты, сочности красок, четкости узора и других первоначальных качеств. Характерная плотность обеспечивается уникальной технологией плетения двойными узелками.

Для эффектной демонстрации высокой прочности торговцы даже бросают в полотно острый кинжал, но даже с ним нельзя проткнуть знаменитый на весь мир турецкий ковер.

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