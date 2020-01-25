Сравнение мягких и металлических резервуаров

На сегодняшний день самыми популярными материалами для изготовления резервуаров в нефтепромышленном комплексе считаются бетон и металл. Совсем недавно были разработаны поливинилхлоридные резервуары, которые обладают свойствами стандартных емкостей, но стоят дешевле. В этом статье мы рассмотрим разницу между такими видами резервуаров как полимерная эластичная емкость и ее металлический резервуар.
Емкости металлические – особенности.
Металлические резервуары, в частности резервуары стальные, используются с прошлого века. Сталь покрывается слоем защитного вещества, который предотвращает ее разрушение вследствие воздействия погодных условий. Емкости из стали можно устанавливать под открытым небом. Изготовление резервуаров включает сварку и в некоторых случаях клепку железа.
Металлические емкости покрывают конусной или щитовой кровлей. На стенке наносят антикоррозионное покрытие. Средний срок службы металлического резервуара цилиндрической формы – около 30 лет.
Емкости и резервуары для нефти располагают на поверхности или под землей. Подземные ёмкости зачастую используют тогда, когда требуется хранить большие объемы вещества. В зависимости от положения в пространстве, различают два типа емкостей: вертикальные и горизонтальные.
Резервуары стальные вертикальные отличаются большей вместительностью в отличие от аналогов. Располагаются на земле. В некоторых случаях, возможно размещение под землей. Массивные и тяжёлые сооружения, требующие строительства дополнительной основы или фундамента.
Полимерный эластичный резервуар – легкость, прочность и простота.
Мягкий полимерный резервуар для хранения нефтепродуктов применяют для организации временного или постоянного склада. Дополнительно, изделие используют при устранении последствий аварий нефтепромышленного комплекса. Транспортировка емкости и ее монтаж не занимает много времени, поэтому изделие незаменимо для сбора растекшейся нефти и нефтешлама.
Преимущества полимерных емкостей
Специальный полимерный материал обладает некоторыми преимуществами, по сравнению с металлическими аналогами:
Мягкие емкости подходят для хранения опасных и безопасных веществ. Многие транспортные компании покупают такие емкости, чтоб организовать склад дизельного топлива. Полимерный резервуар нашел применение как в промышленности (хранение нефти и нефтепродуктов), так и в частных руках (для организации домашнего склада маслянистых и жидких веществ).
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