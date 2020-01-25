Как производят ПЭТ-бутылки?

Не так давно в Новосибирской области был введен запрет на разлив напитков в трехлитровые пластиковые бутылки. Подобная мера спровоцировала всплеск интереса у продавцов разливных напитков на тару объемом в полтора литра. Именно такой объем законодатель посчитал приемлемым для продавцов. В регионе оперативно построили завод по изготовлению пластиковых бутылок такого объема. Заказов достаточно, руководство предприятия рапортует о прибылях, оборудование для пищевой индустрии работает на полную мощность. Но как производят пластиковую тару? Существует высокотехнологичное производство, о нем мы расскажем подробней.

Для создания бутылок различного объема используются пластиковые гранулы. Сырье производят также в Новосибирской области, путем переработки. Перед началом первого цикла производства из гранул удаляют влагу - она значительно влияет на качество конечного изделия. Для удаления влаги используются массивные сушильные аппараты. После завершения первого этапа гранулы становятся выпуклыми заготовками с готовыми пустотами - полостями внутри.

Дальше так называемые "бутылочные полуфабрикаты" идут в плавильную машину. Именно в ней сырье получает нужную форму - от простой бутылки до дизайнерских изделий. Все производство автоматизировано, импортные станки имеют несколько предустановленных режимов плавки. Поэтому производитель заранее знает, какая форма будет конечной. Это позволяет производить бутылки и пэт тару как таковую в промышленных масштабах. После плавки часто добавляют краситель. На новосибирском заводе его не используют - спросом пользуются прозрачные изделия. Отдельно стоит сказать про горлышко бутылок - оно сформировано заранее, резьба точно подбирается под крышки для разлива жидкостей. В Новосибирском производстве есть также специальный агрегат, который делает канавки в бутылках. Благодаря ним углекислый газ выходит из бутылки после откручивания крышки.

Затем происходит процесс выдува готового изделия. Но перед этим пэт-тару отправляют в печь, чтобы конечное изделия было эластичным. В печи все изделия равномерно нагреваются. Происходят сложные химические процессы, все заготовки вращаются по оси. Наконец, наступает этап выдува бутылки и на выходе получается готовая промышленная партия товара. На Новосибирском заводе используется полностью автоматизированная система, работники предприятия лишь определяют процент брака в готовых изделиях. Обычно он не превышает одного процента.

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