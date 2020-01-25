Нижегородское ГУ МВД проверяет информацию о таксисте, который вытолкнул из машины и избил пассажирку Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главное управление МВД России по Нижегородской области проверяет информацию о таксисте, который якобы вытолкнул из машины и избил пассажирку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве 30 января 2020 года.

Вчера в соцсети появилась публикация, в которой мужчина пишет, что его жена пострадала от рук таксиста.

По его словам, нижегородка с помощью одного из агрегаторов вызвала такси, чтобы доехать с ул. Ильинской в центр Сормова. На заказ откликнулся водитель автомобиля "Tiguane". Однако рассчитанная стоимость поездки показалась водителю слишком низкой.

"Как оказалось, таксисту не выгодно везти ее на его Tiguane. Моя жена решила доплатить 200 рублей к заказу, но он даже на эту просьбу отказался ее везти и сказал вылезать из машины. Она согласилась, но попросила подождать в его такси, так как у нее была температура 38, пока приедет следующее. На это он начал ее оскорблять и вышвыривать из машины", - рассказывает нижегородец.

К посту также прикреплено видео, на котором видно агрессивное поведение водителя.