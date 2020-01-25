Демонтаж зданий: особенности и разновидности

Со временем любое здание теряет свои былые характеристики и становится непригодным к использованию. Если это оживленное место, то многие компании выкупают устаревшие здание, а вместо них устанавливают более современный вариант. Однако, чтобы полностью очистить новое место, нужно заказать снос здания. Эти работы обязательно должны выполнять профессионалы, потому что от качества работ будет зависеть готовый результат.

Разновидности демонтажа зданий

Сейчас на рынке представлено несколько разновидностей сноса зданий. Всего выделяют три категории:

Демонтаж сооружения вручную.

Снос с помощью взрывных работ.

Использование механической техники.

Выбор демонтажа полностью зависит от конструктивных особенностей сооружения. Также при сносе здания нужно учитывать его месторасположение, инфраструктуру и схему расположения коммуникаций.

Кроме того, специалист должен учитывать основные требования клиента. К примеру, некоторые заказчики хотят оставить фундамент, так как это должно прослужить основной нового сооружения.

Снос здания может быть, как полным, так и частичным. Во втором варианте, во время демонтажа некоторые элементы сооружения все-таки остаются на своем прежнем месте. Первый же вариант используют тогда, когда нужно под застройку полностью расчистить земельный участок. В дальнейшем все пустое пространство используют для застройки современного сооружения с проведением новых коммуникаций. Классический пример – новый торговый центр.

Компания Технолидер СПб предлагает работы по демонтажу различных конструкций. Специалисты выполнят работы быстро и качественно. К основным преимуществам компании относят:

Наличие собственной современной техники.

Грамотный персонал с многолетним опытом.

Отработанные технологии по выполнению работ.

Своя площадка для переработки бетона.

Кроме того, заказчик может арендовать спецтехнику компании под различные задачи.

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