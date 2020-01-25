Праймер – магазин строительной химии

Строительная химия используется на всех этапах отделочных работ в помещении. В это понятие входят различные бетонные примести, лаки и пр. продукция, которую активно применяют в ремонтных и строительных работах. Праймер – строительная химия, которая подходит для разных видов работ.

Особенности материала

Строительная химия – это товары, предназначенные для ремонтных и строительных работ. В этот список материалов относят следующие разновидности:

Добавки для бетонных и железобетонных конструкций.

Лаки, краски.

Разновидности штукатурки.

Материалы для выравнивания стяжек и полов.

Клеевые смеси и затирки для облицовки.

Напольные покрытия.

Во время строительных и ремонтных работ важную роль играют не только материалы, но и вспомогательные растворы и добавки, которые необходимы для улучшения качества конструкции. Именно эти вспомогательные материалы и относят к строительной химии.

Ассортимент магазина

Праймер – это интернет-магазин, предлагающий огромный ассортимент качественной строительной химии. Всю продукцию изготовляют на высококачественном оборудовании с применением отечественного или импортного сырья. На всех этапах изготовления действует строгий контроль, благодаря чему в результате получается высококачественная продукция, соответствующая всем требованиям и нормам.

В ассортименте магазина можно найти следующие товары:

Лаки. В наличии есть лаки для камня, гранита, бетона, брусчатки или другого материала. В зависимости от предпочтений клиента, можно выбрать покрытие разных цветов.

Огнебиозащита. Используется для обработки различных покрытий, а также эффективна в борьбе с грибком и плесенью.

Очистители. В этом разделе можно найти разные средства для очистки любой поверхности. Хорошо очищают от пятен и ржавчины.

Гидроизоляция. Можно использовать для стен, крыш, полов и др. поверхностей.

Праймер предлагает огромный выбор строительной химии. Каждый представленный товар отличается своим качеством, так как на всех этапах изготовления проходит серьезную проверку.

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