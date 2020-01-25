Топ-5 отличных сериалов 2020 года

2020 год можно считать настоящим прорывом в мире сериалов. Именно в этот год на экранах появится множество новых картин, которые точно порадуют зрителей. Трейлеры новых сериалов можно посмотреть на представленном ресурсе.
Топ-5 новых сериалов 2020 года
Хоть некоторые сериалы еще не очень скоро выйдут, однако зрители уже среди них определили своих «любимчиков», которых ждут с нетерпением. Рассмотрим топ-5 сериалов 2020 года, которые нужно посмотреть:
Это лишь небольшой список сериалов, которые стоит посмотреть в 2020 году. Однако, есть еще несколько сериалов, заслуживающие внимание. Один из них – «Старгёрл». Это уже Вселенная DC, рассказывающая о старшекласснице, которая по примеру своего отца решила бороться со злом. Также стоит отметить историческую драму «Белгравия». История повествует о двух соседских семьях, который объединяют события 25-ти летней давности.
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