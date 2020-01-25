Топ-5 отличных сериалов 2020 года

2020 год можно считать настоящим прорывом в мире сериалов. Именно в этот год на экранах появится множество новых картин, которые точно порадуют зрителей. Трейлеры новых сериалов можно посмотреть на представленном ресурсе.

Топ-5 новых сериалов 2020 года

Хоть некоторые сериалы еще не очень скоро выйдут, однако зрители уже среди них определили своих «любимчиков», которых ждут с нетерпением. Рассмотрим топ-5 сериалов 2020 года, которые нужно посмотреть:

«Страна Лавкрафта» (HBO). Этот сериал однозначно понравится любителям мистических и ужасных рассказов Говарда Лавкрафта. История написана по одноименному роману Мэтта Раффа, в котором автор исследует связь между рассказами Лавкрафта и расизмом в США.

«Чужак» (HBO). Сериал по всеми любимому произведению Стивена Кинга. Стандартная картина для этого жанра: типичный городок, зверское убийство и монстр, который возможно как-то связан с этим преступлением.

«Ключи Локков» (Netflix). Хоррор-сериал, рассказывающих о трех подростках, переехавших в новый дом вместе с матерью. Дом, как уже большинство догадалось, не так уж и прост, ведь скрывает в себе ключи, которые обладают мистическими силами. И дети в этом не раз еще смогут убедиться.

«Сокол и Зимний солдат» (Disney+). После завершения эпохи Мстителей, кинокомпания решила не останавливаться, поэтому в 2020 году любители этой Вселенной смогут увидеть продолжение истории двух главных персонажей.

«Учитель» (Hulu). Это драматическая история о школьной учительнице, которую уличили в отношениях с учеником. Хоть и стандартная история, но которая все же заставляет сопереживать главной героине.

Это лишь небольшой список сериалов, которые стоит посмотреть в 2020 году. Однако, есть еще несколько сериалов, заслуживающие внимание. Один из них – «Старгёрл». Это уже Вселенная DC, рассказывающая о старшекласснице, которая по примеру своего отца решила бороться со злом. Также стоит отметить историческую драму «Белгравия». История повествует о двух соседских семьях, который объединяют события 25-ти летней давности.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.