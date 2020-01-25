Перевозка тяжеловесных грузов: особенности процедуры

Перевозка груза – популярная услуга у многих компаний. Если небольшие вещи можно перевезти и на обычном легковом автомобиле, то для крупногабаритного груза приходится арендовать специальное транспортное средство. Сделать это можно например через сайт: https://tral-spb.ru/perevozka-tyazhelovesnykh-gruzov.

Перевозка тяжеловесных грузов

Согласно статистике, самый популярный вид перевозок на данный момент в России – автомобильные. Такой спрос не удивителен, ведь транспортные средства сейчас имеют хорошую маневренность и способны довести груз до нужной точки за короткий промежуток времени, при этом никак его не повредив.

Современные перевозочные компании имеют огромный автопарк автомобилей, использующихся для разного рода перевозок. Обычно компании предлагают транспортные средства, которые с легкостью перевезут даже спецтехнику, весом в несколько сотен тонн.

Отдельно стоит отметить услугу по перевозке тяжеловесных грузов. В эту категорию относят те грузы, которые превышают 30 тонн. Хоть и отдельные тягачи смогут поднять такой вес, однако для его перевозки необходима специальная платформа, которая не предусмотрена на такой технике. Поэтому, чтобы безопасно перевести весь груз, все же нужно доверить дело специалистам.

Также перед перевозкой тяжеловесных грузов нужно помнить, что для транспортировки груза свыше 20 тонн нужен пакет разрешительных документов. Все эти моменты прописаны в законодательстве и их несоблюдение станет причиной появления штрафов.

Компания «ТРАЛ-СПБ» занимается перевозкой тяжеловесных грузов. Благодаря многолетнему опыту, компания поможет в оформлении всех разрешений, а также предоставит необходимую технику для перевозки. Профессиональный подход к делу позволяет провозить груз не только на территории своей страны, но и далеко за ее пределами.

Чтобы предотвратить возможные неприятности, перед транспортировкой проводят необходимые согласования с контролирующими органами дорожного движения. Именно через них можно получить разрешение на проезд по разным территориям.

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