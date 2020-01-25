Прокси-сервер: принцип работы и преимущества

Даже опытные пользователи интернета не всегда в курсе работы виртуальной сети. Мало кто знает, но между веб-сайтом и компьютером есть промежуточная ступень, соединяющая эти части интернета. Прокси-сервер – это промежуточный сервер между компьютером и веб-сайтом, который отвечает за подключение. Как только пользователь отправляет запрос со своего компьютера, его сразу же перенаправляют на прокси-сервер, а только потом на веб-сайт. купить прокси можно в компании «Spaceproxy».

Принцип работы

Работа прокси-сервера хоть для многих и непонятна, но именно она помогает улучшить качество пользования интернетом. В первую очередь это связанно с тем, что прокси помогают ускорить доступ на некоторые ресурсы, только в том случае, если сервер подключен к высокоскоростным каналам.

Еще одна особенности сервера – возможность получать доступ к ресурсам. Прокси сервера увеличивают анонимность в сети, с помощью манипуляций с IP-адресом. Благодаря этой функции можно получать доступ даже к тем ресурсам, где был забанен пользователь.

Особенности компании

«Spaceproxy» - это компания, продающая прокси-сервера за доступную цену. Существует три основных тарифа:

SHARED proxy. Сервер могут использовать до 3-х пользователей. Максимальная скорость – 50мб/с. Недостаток – Steam и банковские сайты не работают. Стоимость от 5 дней – 3 рубля.

Индивидуальный прокси. Для каждого ресурса выделяют свой отдельный IP-адрес. Максимальная скорость – до 100 Мб/с. Адрес выбирается самостоятельно, при этом можно привязать до 3-х IP. Кроме того, открываются все сайты и создается максимально комфортная работа. Стоимость от 5 дней – 28 рублей.

Индивидуальный прокси iPv6. Пользователь получает отдельный IP. Максимальная скорость – до 30Мб/с. Прежде чем выбирать тариф, нужно проверить совместимость веб-сайта с протоколом. Стоимость от 5 дней – 5 рублей.

Прокси – сервер, улучшающий работу в сети. С помощью него можно создать быстрое соединение и обеспечить дополнительную анонимность в сети. Подходит как для отдельных компаний, так и для обычных пользователей.

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