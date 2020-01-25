Жителей дома по ул.Светлоярской в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за сообщения о взрыве Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жителей дома №36 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде эвакуировали 30 января 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Причиной эвакуации, предположительно стал взрыв в подвале. Сигнал о взрыве в подвале №2 поступил в Единую диспетчерскую службу в 10:22.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов, где уже находились сотрудники правоохранительных органов и проводили оцепление территории.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, при взрыве пострадало два человека. Сейчас они находятся в больнице.

Из дома эвакуировали 25 человек, в том числе 6 детей. По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, к настоящему моменту подвал подъезда №2 полностью обследован кинологами и саперами.

"На сегодняшний момент при визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не обнаружено, угрозы обрушения дома нет. Все спецслужбы продолжают работу, будут обследованы оставшиеся подвальные помещения", - сказал он.

Глава района уверен, что жители дома в скором времени смогут вернуться в свои квартиры.

Дмитрий Сивохин отметил, что на время обследования здания жителям дома предлагалось переждать проверку в соседних школах №26 и №76. Однако жители отказались. В случае необходимости есть договоренность, что школы готовы их принять.