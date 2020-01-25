Последние новости рубрики Политика
30 января 2020 14:29  [44] Закон о создании Регионального совета принят в Нижегородской области
30 января 2020 11:42  [258] "Создание Регионального совета позволит повысить роль муниципального самоуправления", - Глеб Никитин
30 января 2020 11:35  [254] "Реализация нацпроектов качественно улучшает социальную инфраструктуру в районах области", - Денис Москвин
30 января 2020 10:38  [383] Задержан подозреваемый в даче взятки главе Канавинского района предприниматель
29 января 2020 17:58  [1100] "Региональный совет позволит более оперативно решать задачи, которые ставит перед нами президент", - Валерий Осокин
29 января 2020 16:03  [856] "Единая Россия" призывает региональные власти принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта
29 января 2020 15:58  [831] "Среди поправок в Устав, инициированных Глебом Никитиным, создание Регионального Совета является ключевым", - Александр Прудник
29 января 2020 15:37  [790] "Инициатива Глеба Никитина по изменению регионального Устава позволит активнее привлекать население к решению вопросов", - Владимир Солдатенков
29 января 2020 15:19  [732] Дорогу Асташиха-Белозериха в Лысковском районе отремонтируют из-за ликвидации левого поворота на М-7
29 января 2020 13:07  [2286] Владимир Паков: "Год службы в армии больше похож на поездку в санаторий"
Политика

Закон о создании Регионального совета принят в Нижегородской области

30 января 2020 14:29  [44] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 января приняли в двух чтениях закон "О поправках к Уставу Нижегородской области", внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В пресс-службе отметили, что закон принят в двух чтениях. Он направлен на повышение мотивации граждан по участию в решении вопросов местного значения. Такую законодательную инициативу решено закрепить законодательно.

"Региональный совет создаётся в соответствии с положениями послания президента России Владимира Путина. Создание такой структуры позволит нам повысить значение муниципальной власти, даст возможность тиражировать лучшие практики, которые есть в районах, и решать конкретные проблемы. Безусловно, мы будем учитывать опыт Государственного совета, в составе которого сейчас действуют группы по различным направлениям. Главное, чтобы в итоге формат работы был полезен главам муниципалитетов. Их задача - знать и понимать, то, что волнует людей на каждой территории", - сказал Глеб Никитин.

В целях согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах жителей региона поправками предусмотрено создание Регионального совета Нижегородской области.

В состав Регионального совета войдут представители Законодательного Собрания, областного правительства, муниципальных округов, городских округов.

"Очень важное нововведение Устава - законодательное закрепление права граждан на распределение бюджетных средств. Проекты "Вам решать" и "GolosZa" вызвали большой интерес жителей. Участие в них приняли более 380 тысяч человек. В этом году мы собираемся еще больше расширить возможности проектов, дать людям возможность обсудить предложенные варианты. Это, например, реальная возможность повлиять на ход благоустройства в родном городе или поселке. Изменения в Устав не позволят искажать волю людей", - добавил Глеб Никитин.

В Нижегородской области появится коллегиальный орган, где будут собираться специалисты разного уровня во главе с губернатором. Это депутаты Законодательного собрания, члены правительства, представители МСУ, общественных организаций.

"По сути дела, в Нижегородской области создается новый институт, который поможет власти и жителям сделать еще один шаг навстречу друг другу. Также хочу отметить закрепление в Уставе области финансирования за счет областного бюджета проектов, которые выбрали сами жители. Нам нужно двигаться к тому, чтобы каждая копейка в бюджете использовалась с учетом мнения граждан", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph