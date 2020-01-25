Закон о создании Регионального совета принят в Нижегородской области Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 января приняли в двух чтениях закон "О поправках к Уставу Нижегородской области", внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В пресс-службе отметили, что закон принят в двух чтениях. Он направлен на повышение мотивации граждан по участию в решении вопросов местного значения. Такую законодательную инициативу решено закрепить законодательно.

"Региональный совет создаётся в соответствии с положениями послания президента России Владимира Путина. Создание такой структуры позволит нам повысить значение муниципальной власти, даст возможность тиражировать лучшие практики, которые есть в районах, и решать конкретные проблемы. Безусловно, мы будем учитывать опыт Государственного совета, в составе которого сейчас действуют группы по различным направлениям. Главное, чтобы в итоге формат работы был полезен главам муниципалитетов. Их задача - знать и понимать, то, что волнует людей на каждой территории", - сказал Глеб Никитин.

В целях согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах жителей региона поправками предусмотрено создание Регионального совета Нижегородской области.

В состав Регионального совета войдут представители Законодательного Собрания, областного правительства, муниципальных округов, городских округов.

"Очень важное нововведение Устава - законодательное закрепление права граждан на распределение бюджетных средств. Проекты "Вам решать" и "GolosZa" вызвали большой интерес жителей. Участие в них приняли более 380 тысяч человек. В этом году мы собираемся еще больше расширить возможности проектов, дать людям возможность обсудить предложенные варианты. Это, например, реальная возможность повлиять на ход благоустройства в родном городе или поселке. Изменения в Устав не позволят искажать волю людей", - добавил Глеб Никитин.

В Нижегородской области появится коллегиальный орган, где будут собираться специалисты разного уровня во главе с губернатором. Это депутаты Законодательного собрания, члены правительства, представители МСУ, общественных организаций.

"По сути дела, в Нижегородской области создается новый институт, который поможет власти и жителям сделать еще один шаг навстречу друг другу. Также хочу отметить закрепление в Уставе области финансирования за счет областного бюджета проектов, которые выбрали сами жители. Нам нужно двигаться к тому, чтобы каждая копейка в бюджете использовалась с учетом мнения граждан", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.