Депутаты ЗС НО предлагают запретить высаживать безбилетных детей из транспорта Общество

Депутаты Заксобрания Нижегородской области предлагают запретить высаживать безбилетных детей из транспорта. На заседании 30 января 2020 года они приняли в первом чтении законопроект о запрете высадки детей из автотранспорта, даже при условии безбилетного проезда.

В ближайшее время будут подготовлены поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях — будут установлены штрафы за нарушение названного запрета.

"В первом чтении принимаем потому, что вопрос неоднозначный. Недавно совсем произошел случай, когда мужчину высадили на остановке, а у него были проблемы со здоровьем и он скончался. Все это вместо того, чтобы отвезти его куда-то", - подчеркнул, в свою очередь, председатель ЗС НО Евгений Лебедев, добавив, что законопроект доработают ко второму чтению.