Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили развитие промышленности и реализацию нацпроектов в Нижегородской области Политика

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 января провели рабочую встречу в Москве, сообщает пресс-служба главы нижегородского региона.

Как отмечается в сообщении, в ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития промышленности региона и реализация национальных проектов.

Денис Мантуров подчеркнул, что Нижегородская область является одним из ключевых промышленных центров России. На встрече отдельно обсудили открытие в регионе филиала ФГУП "ЦИТО".

"У региона богатый опыт сотрудничества с федеральным центром, благодаря чему реализуются крупные инвестиционные проекты. Тем не менее, потенциал Нижегородской области далеко не исчерпан, мы можем обсудить новые перспективы сотрудничества", - сказал министр.

Как отметил Глеб Никитин, индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь - декабрь 2019 года составил 104,3 процента. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Нижегородские предприятия активно пользуются всеми мерами поддержки, которые дают национальные проекты. Мы также являемся одним из регионов-лидеров по уровню сотрудничества с Фондом развития промышленности. Благодаря развитию этого сектора экономики в регионе создаются новые высокотехнологичные рабочие места, а Нижегородская область укрепляет свой статус одного из наиболее развитых промышленных регионов страны. Уверен, что наше сотрудничество с федеральным Минпромторгом будет только усиливаться", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Большое значение имеет для нас и открытие ФГУП «ЦИТО». Именно медицина является одним из основных направлений Нижегородского НОЦ, созданного в рамках национального проекта "Наука", - добавил губернатор.

СПРАВКА:

Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ФГУП "ЦИТО" Минпромторга России), основанное в 1963 году - одно из ведущих российских предприятий медицинской промышленности. Предприятие производит широкий спектр имплантируемых медицинских изделий для травматологии и ортопедии, а также оказывает услуги по обеспечению пациентов индивидуальными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами и ортезами.