Актуальность услуг ручной склейки и вклейки при изготовлении POSm и упаковок

Рекламно-упаковочные изделия получили широкое распространение в маркетинге и торговле. POS-материалы используются для продвижения продукции, в ходе проведения промо-акций. Упаковки применяются для хранения и реализации товаров. Изготовление таких изделий осуществляется на заказ. В большинстве случаев они выполняются в уникальных размерах и стилях оформления.

Производство ПОСм и упаковок – многоэтапный процесс. После утверждения технического задания и подбора материалов из картонно-бумажных или ПВХ/ПВД листов вырезаются заготовки будущих изделий. Эта операция выполняется на станках. На заготовки сразу же наносится биговка для их сложения.

Начиная с данного этапа производственный процесс выполняется опытными сборщиками. Услуги ручной склейки и вклейки применяются для сборки готовых изделий, их оформления, а также создания подарочных, презентационных наборов. Почему такие операции выполняются вручную? Разберемся в этом подробнее.

Предпосылки для применения ручного труда

На дворе век массовой индустриализации. Поэтому большинство производственных процессов переводятся на автоматизированные рельсы. При изготовлении же рекламно-упаковочной продукции человеческий труд все еще остается незаменимым. Это обусловлено следующими факторами:

Уникальность изделий. Как мы уже упомянули выше, POSm и упаковки изготавливаются на заказ. Поскольку речь идет об ограниченных партиях полиграфии, экономически нецелесообразно создавать станки для их производства. Даже если речь идет об универсальных машинах с широким арсеналом насадок, пока оборудование будет настроено, команда опытных сборщиков уже решит поставленную задачу.

Сложность автоматизации. Большинство полиграфических изделий попросту невозможно полностью поставить на конвейер. Станок быстро и эффективно вырежет заготовку из листа и дополнит ее биговкой. Но вот при ее сложении и склейке не обойтись без труда человека. А при необходимости вклейки пластиковых карт, пробников продукции в конверты, коробки машины и вовсе оказываются бесполезными.

Необходимость постоянного контроля. Любая автоматизированная линия работает под управлением ЧПУ. Поэтому станки выполняют операции шаблонно, по заданным алгоритмам. Чтобы рекламно-упаковочные материалы были изготовлены качественно и выглядели красиво, их производство должно осуществляться под контролем человека.

Услуга «Склейка» предназначается для фиксации сложенных заготовок. Они складываются по биговочным линиям и проклеиваются по контурам. Услуга «Приклейка» применяется для крепления на изделии декоративных или фурнитурных элементов (бантов, цветов, лент, ручек, карманов и т.п.). Услуга «Вклейка» используется для комплектации наборов. С ее помощью в упаковках фиксируются раздаточные материалы, пластиковые карты и другая продукция.

Производственные операции с каждым годом все более автоматизируются. Но в отношении изготовления рекламно-упаковочных изделий труд человека уверенно сохраняет свою актуальность!

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