Интернет-магазин «Мебель Салона» предлагает мебель и оборудование для салонов красоты и парикмахерских. На его сайте можно найти также решения для SPA-салонов, студий загара. Помимо продажи продукции от известных производителей компания занимается производством мебели и оборудования. Это эксклюзивные решения по выгодной стоимости.
Основные предложения
В каталоге компании представлена продукция в разных ценовых категориях. Это позволяет оснастить заведения различного класса. Например, парикмахерские в экономном стиле или салоны красоты в премиальном.
Каталог
У компании можно приобрести различные решения для оснащения парикмахерских и салонов красоты. Это практичная и функциональная мебель и оборудование, предназначенные для различных целей.
Перечень мебели и оборудования включает десятки разновидностей и сотни наименований. Каждое из них снабжено описанием и фотографиями, указана цена и характеристики. Этих данных достаточно для сравнения позиций между собой по многим критериям. Например, типоразмерам или наличию дополнительных функций. А также для быстрого выбора оптимального варианта для покупки.
Заказ можно оформить на сайте. Онлайн-оформление через корзину не занимает много времени, не требует особых усилий. Заказы принимаются круглосуточно без перерывов и выходных. Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой. По территории Российской Федерации грузы доставляются транспортными компаниями, возможен самовывоз из офиса в Москве.
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