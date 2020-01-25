Мебель и оборудование для салонов красоты и парикмахерских

Интернет-магазин «Мебель Салона» предлагает мебель и оборудование для салонов красоты и парикмахерских. На его сайте можно найти также решения для SPA-салонов, студий загара. Помимо продажи продукции от известных производителей компания занимается производством мебели и оборудования. Это эксклюзивные решения по выгодной стоимости.

Основные предложения

Тумбы и шкафы для хранения материалов и инструментов.

Мебель и оборудование для маникюра и педикюра.

Техническое оснащение для барбершопов, SPA-салонов и парикмахерских.

Солярии, коллагенарии и прочее.

В каталоге компании представлена продукция в разных ценовых категориях. Это позволяет оснастить заведения различного класса. Например, парикмахерские в экономном стиле или салоны красоты в премиальном.

Каталог

У компании можно приобрести различные решения для оснащения парикмахерских и салонов красоты. Это практичная и функциональная мебель и оборудование, предназначенные для различных целей.

Массажные кабинеты.

Косметологическое оборудование.

Парикмахерское оборудование.

Мебель Brow Bar.

Оборудование для ногтевой студии.

Оборудование для визажистов.

Детское оборудование.

Маникюрное оборудование.

Стерилизация и дезинфекция.

Готовые комплекты.

Оборудование для ногтевого сервиса и многое другое.

Перечень мебели и оборудования включает десятки разновидностей и сотни наименований. Каждое из них снабжено описанием и фотографиями, указана цена и характеристики. Этих данных достаточно для сравнения позиций между собой по многим критериям. Например, типоразмерам или наличию дополнительных функций. А также для быстрого выбора оптимального варианта для покупки.

Заказ можно оформить на сайте. Онлайн-оформление через корзину не занимает много времени, не требует особых усилий. Заказы принимаются круглосуточно без перерывов и выходных. Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой. По территории Российской Федерации грузы доставляются транспортными компаниями, возможен самовывоз из офиса в Москве.

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