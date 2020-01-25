Мебельные фабрики: сравнение и особенности каждой

Мебель – неотъемлемый атрибут в любом доме. Именно эти изделия создают комфортную и приятную обстановку в помещении. Чтобы найти хорошего производителя, предварительно стоит проанализировать все мебельные фабрики Нижнего Новгорода.

Варианты мебельных фабрик и их особенности

Нижний Новгород – миллионный город, расположенный в центральной части России. Именно здесь можно найти множество мебельных фабрик, которые отличаются между собой по характеристикам, ценовому сегменту и другим особенностям. Чтобы выбрать надежную компанию, рассмотрим 5 популярных фабрик и сравним их характеристики.

«Мебельный рай». Основное направление фабрики – изготовление мебели эконом-класса. Компания сотрудничает только с оптовыми покупателями, а изделие в розницу можно приобрести только у дилеров. В каталоге есть стильные, модные и современные модели мебели, которые отличаются свой низкой стоимостью. «Династия». Эта компания предлагает качественную мягкую мебель за среднюю стоимость. Хоть в каталоге и можно найти разные варианты, однако диваны обычно заказывают под заказ, выбирая предварительно необходимую ткань. Вся продукция отвечает требованиям и стандартам, которые подтверждены сертификатами. Для изготовления мебели компания использует только безопасные материалы в виде разных пород древесины. Для дополнительной надежности некоторые деревянные изделия оборудуют специальным металлическим каркасом. «Дуэт». Это знаменитая мебельная фабрика в России, занимающаяся изготовлением мебели еще с 1990 года. Компания имеет в наличии более 50 разных тканей, с которыми регулярно работает. Мягкая мебель проходит несколько проверок, которые подтверждены сертификатами. «КаминЪ». Мебельная фабрика занимается изготовлением корпусной мебели уже больше 20 лет. Современное европейское оборудование и безопасное сырье позволяет в результате получать высококачественные изделия. «Мелодия комфорта». Занимается изготовлением корпусной и мягкой мебели уже больше 20 лет. Предлагает разные комплектации и огромный ассортимент тканей.

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