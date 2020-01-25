Особенности организации перевозки сотрудников

Ваши сотрудники не могут или с трудом и опозданиями добираются до рабочего места на общественном транспорте? Регулярно оплачивают услуги такси из своего кармана, покидая компанию ночью? Ваше предприятие располагается за чертой города или местности, до которой не ходят маршрутки и автобусы? Во всех этих и многих других ситуациях обратите внимание на услуги по организации перевозки персонала.

Как доставлять сотрудников на работу и развозить по домам

Организовать доставку персонала на рабочее место и развозку его по домам можно:

собственными силами, купив/арендовав автобус и наняв водителя-частника, или ежедневно оплачивая такси. Покупка служебного транспорта потребует дополнительных денежных затрат и регулярного обслуживания; обратившись в специализированную транспортную компанию и заказав услугу «перевозка сотрудников».

В последнем случае вы сэкономите не только деньги и время, но и нервы. В ваше распоряжение в соответствии с заранее согласованным графиком и без опозданий будет предоставляться машина необходимой вместительности. Вместо двух-четырех автомобилей-такси развозку станет осуществлять комфортабельный автобус с чистым салоном и в проверенно исправном техническом состоянии.

Преимущества организованной доставки персонала

Оптимизировав процесс перевозки сотрудников, руководитель показывает обеспокоенность их благополучием и стабильностью работы компании. Кроме того, решив транспортный вопрос таким образом, он без лишних расходов налаживает стабильную и/или круглосуточную деятельность предприятия.

Основные преимущества организованной доставки и развозки персонала:

экономия денег на услугах такси. Возможность оплачивать перевозку одним автобусом, а не двумя-тремя и более ТС;

повышение работоспособности, производительности труда. Сотрудники уверены в том, что смогут попасть на рабочее место с комфортом. А по завершению дня – своевременно уехать домой в безопасности. Такой подход обеспечивает кадровую стабильность;

полное или существенное сокращение опозданий. Транспортная развозка осуществляется со всеми необходимыми остановками по ранее согласованному графику. Опоздание сотрудника на работу возможно только по его личной вине.

Услуги развозки руководители могут оплачивать самостоятельно или удерживая определенную сумму из заработной платы тех сотрудников, которые в ней нуждаются.

Критерии выбора транспортной компании

Выбирая специализированную компанию для организации доставки персонала, необходимо учитывать следующие моменты:

микроавтобусы и автобусы должны проходить регулярную проверку технического состояния. Только в этом случае можно рассчитывать на безопасность транспортировки сотрудников. Перед заказом услуги поинтересуйтесь, как часто машины подвергаются техсервисным мероприятиям;

развозка должна осуществляться опытными водителями с многолетним стажем вождения габаритного транспорта. Водители должны проходить медицинский контроль и аттестацию;

обязательно заключение официального договора с указанием сроков и стоимости услуг перевозок.

По поездкам должна предоставляться достоверная и подробная информация (по тахографам, Глонасс, GPS). За вами должен быть закреплен персональный менеджер, к которому вы сможете обратиться с любыми вопросами. Например, по внесению изменений на несколько дней в маршрут перевозки или предоставлению более/менее вместительного транспорта.

Обратите внимание на стоимость: компания может недорого предоставлять клиентам дешевые и устаревшие автобусы и минивэны. А может оптимизировать собственные расходы на обслуживание машин парка за счет оптовых закупок ГСМ, наличия собственного моечного оборудования и постов сервиса, и предлагать качественные услуги по доступной цене.

Мы рекомендуем вам сотрудничать с крупными транспортными компаниями, предоставляющими широкий выбор автобусов разной вместительности. Для примера, компания «Везём НН», работающая в Нижнем Новгороде, предлагает клиентам услуги как 13-местной «Газели» и 26-местного «Mercedes-Benz Sprinter White», так и автобуса «Zhong Tong ComPass», имеющего 55 пассажирских мест. В собственном автопарке имеются доступные по цене «ПАЗики» и маневренные современные микроавтобусы.

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