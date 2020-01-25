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Общество

Число безналичных платежей в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

31 января 2020 13:19  [47] Общество
Число безналичных платежей в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

Число безналичных платежей в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

Фото: НИА Нижний Новгород

Число безналичных платежей в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Центробанка РФ.

В январе-сентябре 2019 года в Нижегородской области совершено 354 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт. Сумма переведенных платежей составила 249 млрд рублей, что на 31% больше, чем годом ранее.

Всего по состоянию на 1 октября 2019 года в Нижегородской области выпущено более 5,5 млн платежных карт.

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