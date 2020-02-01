Последние новости рубрики Культура и отдых
01 февраля 2020 17:14  [80] Сретенский бал по случаю Дня православной молодежи пройдет в Нижнем Новгороде
30 января 2020 13:58  [668] Главу Выксы и еще 9 городов России наградили дипломом федерального проекта "Прошагай город"
30 января 2020 10:56  [702] "Кураж-Бамбей" будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink
29 января 2020 16:32  [705] Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука
29 января 2020 12:36  [775] "Реквием" Дж. Верди прозвучал в нижегородском оперном театре в память о жертвах блокады Ленинграда
28 января 2020 18:41  [878] Открыт прием заявок на премию "Инновация-2020"
27 января 2020 12:14  [706] Нижегородцам предложили выбрать проект фонтана на Нижневолжской набережной
25 января 2020 09:30  [2310] Владимир Панов поздравил нижегородские вузы с Днем студента
24 января 2020 15:41  [1044] Проекты по нижегородских скверам на Звездинке и Ковалихе разработают до 1 апреля
24 января 2020 14:35  [1423] Нижегородцам предложили принять участие в конференции "Профессии будущего"
Культура и отдых

Сретенский бал по случаю Дня православной молодежи пройдет в Нижнем Новгороде

01 февраля 2020 17:14  [80] Культура и отдых

Сретенский молодежный бал, посвященный Международному дню православной молодежи, пройдет в Усадьбе Рукавишниковых Нижнего Новгорода 15 февраля.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, бал пройдет в культурных и исторических традициях галантной эпохи русских балов с конкурсами и подарками, бальными играми, бальной почтой для кавалеров и дам, концертной программой, выбором короля и королевы бала. Для участников бала и гостей предусмотрен традиционный праздничный фуршет.

Программа бала включает фестиваль, на котором состоятся творческие выступления молодежных движений, награждение лучших волонтеров Нижегородской епархии по итогам 2019 года.

С вокальными номерами выступят талантливые нижегородские музыканты и артисты.

Организаторы бала: отдел по делам молодежи Нижегородской епархии, министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, нижегородская школа старинного танца "Белламира".

Стоит отметить, что при рассмотрении заявок приоритет отдается бальным парам. Одиночные участники в процессе подготовки к балу (до начала и во время первых танцевальных мастер-классов) должны подобрать себе пару. Рассмотрение заявок участников бала, пожелавших стать зрителями, происходит в индивидуальном порядке в зависимости от количества танцующих.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph