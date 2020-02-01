Сретенский бал по случаю Дня православной молодежи пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Сретенский молодежный бал, посвященный Международному дню православной молодежи, пройдет в Усадьбе Рукавишниковых Нижнего Новгорода 15 февраля.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, бал пройдет в культурных и исторических традициях галантной эпохи русских балов с конкурсами и подарками, бальными играми, бальной почтой для кавалеров и дам, концертной программой, выбором короля и королевы бала. Для участников бала и гостей предусмотрен традиционный праздничный фуршет.

Программа бала включает фестиваль, на котором состоятся творческие выступления молодежных движений, награждение лучших волонтеров Нижегородской епархии по итогам 2019 года.

С вокальными номерами выступят талантливые нижегородские музыканты и артисты.

Организаторы бала: отдел по делам молодежи Нижегородской епархии, министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, нижегородская школа старинного танца "Белламира".

Стоит отметить, что при рассмотрении заявок приоритет отдается бальным парам. Одиночные участники в процессе подготовки к балу (до начала и во время первых танцевальных мастер-классов) должны подобрать себе пару. Рассмотрение заявок участников бала, пожелавших стать зрителями, происходит в индивидуальном порядке в зависимости от количества танцующих.