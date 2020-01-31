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Общество

Граффити к 75-летию Победы появилось в Нижегородском кремле

31 января 2020 16:35  [31] Общество

Граффити к 75-летию Победы появилось в Нижегородском кремле 31 января 2020 года. Ответственные за проект - нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" совместно с "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".

Граффити на трансформаторной подстанции у экспозиции военной техники выполнили художники творческого объединения "Слой" Василий Куклев и Дмитрий Дренин.

"Скоро исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но ощущение от того, насколько это была Великая Победа, насколько это были великие события не меркнет и обязательно сохранится у подрастающего поколения. Когда участники проекта создают эти граффити, они по-своему переживают то, что происходило в годы войны. Многие из волонтеров говорят, что во время подготовки к акции они пересмотрели фильмы, перечитали книги о войне. Благодаря этому проекту молодые нижегородцы получают возможность по-новому прикоснуться к теме патриотизма, почувствовать благодарность тем, кому они обязаны своей жизнью", - сказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Появление граффити-работы в рамках проекта "Образ Победы" приурочено к реализации мероприятий Года Памяти и Славы в Нижегородской области, утвержденного президентом. К маю 2020 года на трансформаторных подстанциях и других объектах во всех районах Нижегородской области будут созданы 75 портретов ветеранов.

Первое граффити с портретом ветерана уже появилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Оно посвящено участнику Великой Отечественной войны - Леониду Степановичу Жукову, который участвовал в воздушно-десантной операции по освобождению Киева, воевал в Польше, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Этот портрет ветеран может видеть из окна своей квартиры.

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