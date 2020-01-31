Пьяный водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьников на нерегулированном пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 31 января около 22:45 у дома 21 на улице Лескова Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Водитель автомобиля иностранного производства мужчина 1980 года рождения (стаж вождения 7 лет), находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на подростков 2005 г.р., переходящих улицу. Оба школьника госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в лечебное учреждение.
Установлено состояние опьянения водителя – в его крови выявлено 0,373 мг/л. На виновника ДТП был составлен административный протокол по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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