Проект "Дорога памяти" по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны стартовал в Нижегородской области Экономика

Проект "Дорога памяти" по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны стартовал в Нижегородской области, сообщает Военный комиссариат региона.

С января 2019 года по инициативе и решению Министра обороны РФ идет работа по сбору и уточнению данных о фронтовиках, участниках Великой Отечественной войны, в том числе фотографий ветеранов и копий писем с фронта. К 75-летию Победы все собранные материалы планируется разместить на "Дороге памяти" длиною 1418 метров к Главному храму Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке "Патриот", в мультимедийной галерее. Главный храм ВС РФ планируется открыть ко Дню Великой Победы 9 Мая 2020 г., возводится он на добровольные пожертвования граждан и организаций.

"Поиском сведений о ветеранах, в том числе фотографий и копий писем с фронта, занимаются военные комиссариаты нашей области и всей страны. Предлагается принять участие в этом благородном деле родственникам ветеранов, учащимся и студентам учебных заведений, работникам местных музеев и архивов и всем неравнодушным людям. Эта благородная работа будет проводиться до 9 Мая 2020 года и после этой знаменательной даты, чтобы увековечить память 33 миллионов героев, которые своими ратными подвигами приближали день Победы", - сказал военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Собранные материалы, в том числе копии писем с фронта и фотографии, необходимо передавать в военные комиссариаты по месту жительства. Приемные дни: вторник и четверг с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

При этом неважно, где жил ветеран и откуда он призывался. Желательно знать фамилию, имя и отчество ветерана, дату рождения и дату призыва, каким военным комиссариатом он (она) призывался и дату призыва, сведения о наградах (ордена и медали) и дату гибели (смерти), если защитник Родины погиб (умер). Если отсутствуют какие-либо сведения, работа по идентификации ветерана будет продолжена.

Более подробную информацию можно получить в военных комиссариатах Нижегородской области.

Также можно внести указанные сведения о ветеранах самостоятельно в форму на сайте Минобороны России – www.doroga.mil.ru или отправить сведения почтой по адресу: 119160 Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 с пометкой "Дорога Памяти".