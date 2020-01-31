Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала "Лидеров России", - Глеб Никитин Общество

Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Приволжского федерального округа (ПФО) открылся 1 февраля 2020 года на стадионе "Нижний Новгород", сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс проходит в третий раз по поручению Президента РФ Владимира Путина. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

"Для нас огромная честь принимать полуфинал конкурса "Лидеры России". Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала. От года к году растет уровень конкуренции между участниками. Для каждого это, безусловно, полезный опыт, самопроверка и повод для рефлексии, для определения направления своего личностного и профессионального роста, работы над собой. Нижегородцы активно проявляют себя во флагманском проекте - "Лидеры России", о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года. Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области в рамках работы портала развития кадрового потенциала "Команда Правительства". "Лидеры России" на этом портале могут без прохождения заочных процедур сразу переходить к очным и обеспечить себе включение в управленческий резерв", - сказал Глеб Никитин.

"Важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил перед нашей страной Президент России Владимир Владимирович Путин. Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства",- отметил Игорь Комаров.

Глеб Никитин также рассказал, что благодаря его личному опыту наставничества в конкурсе уже удалось запустить уникальные проекты для региона. "Могу привести яркий пример – Владимир Туровцев является моим подопечным по итогам конкурса прошлого года. С ним совместно разработали уникальный продукт – приложение "Экологический инспектор", которое дает возможность специалистам регионального министерства экологии привлекать волонтеров в режиме онлайн к проверке инцидентов на конкретных местах, к решению проблем. Сейчас приложение имеет 700 зарегистрированных пользователей, в числе которых 450 из Нижегородской области. Многие регионы заинтересованы в тиражировании этого продукта", - отметил Глеб Никитин.

Также вместе с Владимиром Туровцевым в регионе запущено приложение "Активисты памяти", которое подготовлено в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны.

Всего в ПФО на конкурс поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа. В полуфинал конкурса вышли: от Нижегородской области и Республики Татарстан – по 42 человека, от Самарской области и Республики Башкортостан – по 40 конкурсантов, от Пермского края – 22, Саратовской области – 18, Удмуртской Республики – 13, Оренбургской области – 9, Кировской области – 12, Чувашской Республики – 15, Пензенской области – 9, Республики Мордовия – 8, по 6 человек представляют Республику Марий Эл и Ульяновскую область.

"В этом году жители Приволжского федерального округа оказались одними из самых активных участников. Практически каждая пятая заявка, поступившая на конкурс, от общего числа регистраций пришла из Приволжья, – рассказал руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. – В этом полуфинале будут соревноваться 47 ученых (имеют ученые степени), трое из них являются докторами наук, 48 – представители предпринимательского сообщества. Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики, есть работник уголовного розыска, также среди конкурсантов сегодня – самый известный в нашей стране профайлер. Одна из участниц – Мария Львова-Белова – не только успешно руководит десятками людей, но еще и мама девяти детей".

Основные дни полуфинала – 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

СПРАВКА:

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек "Наука" и 9 745 – на специализацию "Здравоохранение".

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "Лучший социальный проект года", всероссийский проект "РДШ – Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна – моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и "Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior".