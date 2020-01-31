Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в нижегородском регионе Общество

Губернатор Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе, сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона отметил, что вся информация о случаях подозрения на коронавирус в Нижегородской области не соответствует действительности.

"Сообщения, которые сейчас можно встретить в соцсетях, являются фейками. В регионе на данный момент нет случаев подозрения на заболевания, вызванные коронавирусом. Правительство страны по поручению Президента Владимира Путина принимает все необходимые противоэпидемические меры. Оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств создан в Нижегородской области. Наша прямая обязанность – максимально оперативно информировать граждан о всех подозрительных случаях!" - подчеркнул Глеб Никитин.

"Распространение подобной информации не только демонстрирует глупость и безответственность их авторов, но и напрямую нарушает закон. Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники", - добавил губернатор.

"Вместе с этим никому не стоит забывать следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора - заботиться о своем здоровье, соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. Даже обычный грипп может нанести очень серьезный вред ослабленному организму", - отметил глава региона.

Напомним, что мониторинг прибывающих из Китая туристов введён в Нижегородской области. В связи с распространяем коронавируса (2019-nCoV), введён мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР.

По данным на 23 января, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Стоит также отметить, что меры предосторожности усилены в нижегородских больницах и поликлиниках из-за вспышки пневмонии в Китае.

СПРАВКА:

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23 января 2020 в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 – в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), четыре в Таиланде, по одному в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.