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Экономика

Руководители госструктур проведут консультации для нижегородских предпринимателей в центре "Мой бизнес" 3-7 февраля

02 февраля 2020 11:32  [1] Экономика

Руководители госструктур проведут консультации для нижегородских предпринимателей в центре "Мой бизнес" 3-7 февраля.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, директор регионального Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых 5 февраля с 15:00 до 16:00 проведет прием предпринимателей в центре "Мой бизнес", расположенном по адресу: Нижний Новгород, технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж.
Директор ГАУ "Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области" Сергей Звонков проведет консультацию 6 февраля с 15:00 до 16:00.
Кроме того, с 3 по 7 февраля в центре "Мой бизнес" проведут консультации представители региональных и федеральных структур: Центра Кластерного развития Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, Центра развития экспорта Нижегородской области, нижегородского бизнес-инкубатора, Агентства по развитию производства, кооперации и конкуренции, НРОО "ОПОРА РОССИИ", ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", ГБУ НО "Кадастровая оценка", Союза "Торгово-промышленная палата Нижегородской области", Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ), ГУ МЧС России по Нижегородской области, Фонда социального страхования, Управления Росреестра по Нижегородской области, консультант регионального Минпромторга и консультант по закупкам на электронных торговых площадках.
Кроме того, в центре "Мой бизнес" в Балахне 4 февраля с 13:00 до 14:00 консультацию проведет глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района Алексей Левкович.
Подробный график по ссылке:. http://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/reception_schedule/

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан" - это "важнейшая задача правительства и Центрального банка".

Для ее решения, по словам Президента РФ, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".

"Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", - отметил Владимир Путин.

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