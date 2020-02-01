БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103 Спорт

Фото: nn-basket.ru

БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103.

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, для обеих команд, прямых конкурентов в борьбе за плей-офф Единой Лиги ВТБ, результат этой игры был крайне важен в турнирном плане.

Начало встречи осталось за хозяевами, которые с первых минут оформили комфортный отрыв и даже без ключевого игрока Дрю Гордона регулярно находили возможности набирать очки. Первая четверть завершилась трехочковым баззером от БК "НН" в исполнении Артема Комолова. Этот бросок сократил отставание нижегородской команды до пяти очков (25:20).

Во второй и третьей четвертях "Нижний" оставался в роли догоняющего, а вот в заключительном отрезке все-таки ненадолго смог выйти вперед. Но польские игроки сумели вернуть себе лидерство в последних атаках и оформили преимущество в три очка за несколько секунд до конца. Однако нижегородскому форварду Павлу Антипову за это время удалось сделать точный бросок из-за дуги, тем самым сравнять счет и перевести игру в овертайм.

В дополнительные пять минут инициативой владела нижегородская команда, в итоге ей удалось довести дело до важной победы в Единой Лиге ВТБ. Итоговый счет матча — 103:108.

Кстати, в этом матче "Нижний Новгород"установил рекорд этого сезона среди всех команд Единой Лиги ВТБ по количеству попыток трехочковых бросков и повторил лучший для себя результат за все время по точным попаданиям из-за дуги — 18 мячей.

Самым результативным в БК "НН" стал Артем Комолов, набравший 23 очка (6 из 11 трехочковых), следом идут Брэндон Браун (20 очков) и Терелл Паркс (18 очков).