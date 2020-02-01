Банкротство физических лиц: основные моменты процедуры

Раньше процедуру банкротства связывали исключительно с компаниями. Нововведения в законодательстве позволяют оформить новый статус не только организациям, но и обычным людям. Помощь в оформлении банкротства физических лиц можно получить на сайте: bankrot-fiz-lic.ru.

Особенности процедуры

Процедура банкротства физических лиц появилась в законе только в 2015 году. Однако, несмотря на небольшой возраст, уже в 2018 году был побит рекорд по работе с такими делами. Согласно информации Единого государственного реестра, только в прошлом году количество судебных решений о банкротстве составило больше 50 000.

Вместе с огромной популярностью, вокруг банкротства физических лиц появилось множество споров. Одни считают, что оформление нового статуса поможет избавиться от долговых обязательств, но совсем другая сторона этого дела связанна с потерей всего имущества и прохождением сложных судебных процедур.

Чтобы лучше разбираться во всех нюансах оформления нового статуса, необходимо детально изучить законодательную базу. В первую очередь процедура банкротства регулируется законом РФ №127-ФЗ.

Кроме того, согласно вышеупомянутому закону, человек может провести реструктуризацию своей задолженности. Эта процедура разбивает долг на несколько частей, после чего должник будет вносить необходимую сумму в определенное время. Весомым достоинством реструктуризации стало то, что пока идет выплата задолженности, пеня и другие комиссии не начисляются.

Согласно последним редакциям закона №127-ФЗ, процедуру банкротства проводят следующими этапами:

Сбор документов. Собирают обширный список бумаг, куда входят документы о долгах, недвижимости и пр. Кроме того, для каждой отдельной ситуации требуют свой набор документов. Оформления заявления. Заявление подается в арбитражный суд по месту жительства. На выбор есть три варианта подачи: дистанционно, лично, почтой. Решение суда. Признание банкротства.

Процедура оформления банкротства физического лица не очень сложная, однако скрывает множество нюансов. Для их решения разумно воспользоваться помощью специалиста.

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