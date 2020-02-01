Создание сайта на OpenCart

Платформа Opencart – возможность создания интернет-проектов разного уровня сложности.

OpenCart — это площадка для создания интернет-магазинов, которая появилась в 1999 г. Важной привлекательной особенностью является ее бесплатное распространение. Движок бесплатно скачивается с официального сайта или устанавливается одним кликом через административную панель на хостинге. Для установки предлагается всегда последняя версия, в дальнейшем обновления приходят бесплатно. Сегодня платформа OpenCart входит в десятку популярных и востребованных CMS. Безусловно, в некоторой степени этому способствовало увеличение популярности онлайн-торговли. Но также привлекательным фактором стала невысокая требовательность к системным ресурсам, упрощенная настройки и широкие функциональные возможности, позволяющие решать задачи конкретного магазина.

Разработчики предлагают интуитивно-понятный интерфейс, разобраться с которым в короткое время несложно. Подробную информацию о платформе можно получить здесь getopencart.com.

В OpenCart предлагается расширение базовой функциональности, путем добавления платных и бесплатных модулей. Расширенное пользовательское сообщество постоянно развивает проект. В сети имеется большое количество тематических форумов и сайтов, где можно получить консультации и ответы на интересующие вопросы.

На OpenCart можно быстро создавать не только сайты-визитки, но и крупные онлайн-магазины. но предварительно необходимо определиться с тематикой торговой площадки, разработать дизайн, продумав в точности навигацию. Это позволит сделать ресурс привлекательным для посетителей. Не следует забывать и о том, что созданный сайт должен быть наполнен уникальным контентом.

Сайты, создаваемые на платформе Opencart, адаптированы для русскоязычных пользователей, поэтому разобраться с админкой несложно. Создав сайт, специалисты научат вас пользоваться панелью администрирования, чтобы вы сами могли обновлять информацию при необходимости. Несмотря на то, что движок бесплатный в дальнейшем деньги могут понадобиться для покупки некоторых модулей.

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