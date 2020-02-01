Как подобрать летнюю резину на автомобиль?

Сезонная смена шин - залог комфорта и безопасности на дороге. Наша компания предлагает автовладельцам широкий ассортимент качественной летней резины по ценам производителя.
Сезонная смена автошин - важная составляющая комфортного, а главное - безопасного управления транспортным средством. Учитывая жесткость и температуру дорожного покрытия в теплое время года, летняя резина изготавливается из прочных износостойких материалов, обеспечивающих предельно надежное сцепление и маневренность автомобиля на разгоряченном асфальте. Для водителей качество летних шин имеет первостепенное значение, так как от их характеристик зависит не только комфорт и безопасность вождения, но и периодичность их замены.
При покупке покрышек для летнего сезона рекомендуется обратить внимание на их рельеф. «Классические» протекторы отличаются простым симметричным рисунком. Такая резина универсальна и подходит как для городских трасс, так и грунтовых дорог. Кроме того, «классические» летние шины не шумят при езде, отличаются демократичной ценой и длительным сроком службы.
Маневренность и устойчивость автомобиля на поворотах обеспечат шины с асимметричным протектором. Благодаря повышенной плотности и жесткости резины, а также широким водоотводным каналам, обеспечивающим эффект «аквапланирования», данные изделия относятся к премиальному ценовому сегменту.
Покрышки с направленным рисунком - оптимальное решение для езды в дождливую погоду. Данные протекторы прекрасно чувствуют себя на мокром асфальте и могут «похвастаться» относительно невысокой стоимостью. Однако, при покупке необходимо обратить внимание на особенности их эксплуатации. Несмотря на устойчивость на дороге, они довольно шумны, а в случае замены требуют от автовладельца определенных технических навыков.
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