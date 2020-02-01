Как подобрать летнюю резину на автомобиль?

Сезонная смена шин - залог комфорта и безопасности на дороге. Наша компания предлагает автовладельцам широкий ассортимент качественной летней резины по ценам производителя.

Актуальность приобретения летних покрышек

Сезонная смена автошин - важная составляющая комфортного, а главное - безопасного управления транспортным средством. Учитывая жесткость и температуру дорожного покрытия в теплое время года, летняя резина изготавливается из прочных износостойких материалов, обеспечивающих предельно надежное сцепление и маневренность автомобиля на разгоряченном асфальте. Для водителей качество летних шин имеет первостепенное значение, так как от их характеристик зависит не только комфорт и безопасность вождения, но и периодичность их замены.

На что обратить внимание при выборе летней резины?

При покупке покрышек для летнего сезона рекомендуется обратить внимание на их рельеф. «Классические» протекторы отличаются простым симметричным рисунком. Такая резина универсальна и подходит как для городских трасс, так и грунтовых дорог. Кроме того, «классические» летние шины не шумят при езде, отличаются демократичной ценой и длительным сроком службы.

Маневренность и устойчивость автомобиля на поворотах обеспечат шины с асимметричным протектором. Благодаря повышенной плотности и жесткости резины, а также широким водоотводным каналам, обеспечивающим эффект «аквапланирования», данные изделия относятся к премиальному ценовому сегменту.

Покрышки с направленным рисунком - оптимальное решение для езды в дождливую погоду. Данные протекторы прекрасно чувствуют себя на мокром асфальте и могут «похвастаться» относительно невысокой стоимостью. Однако, при покупке необходимо обратить внимание на особенности их эксплуатации. Несмотря на устойчивость на дороге, они довольно шумны, а в случае замены требуют от автовладельца определенных технических навыков.

Качественная летняя резина по ценам производителя

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