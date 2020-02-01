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Особенности двигателей ЯМЗ-530

03 февраля 2020 12:21  [100]

Основная деталь любого транспортного средства – двигатель. Двигатели ЯМЗ-530 - изделия нового поколения, отличающиеся своим широким функционалом.

Особенности устройства

Разновидности ЯМЗ-530 – дизельные моторы, изготовленые компанией «Автодизель». Технические характеристики данного устройства полностью соответствуют мировым требованиям. Кроме того, данный тип двигателей признан одним из лучших, согласно экономическим и экологическим стандартам.

Представленный ряд двигателей ЯМЗ-530 имеет огромный ряд модификаций, а также комплектации с высокой унификацией. Мощности таких моторов находятся в промежутке от 136 л.с. до 330 л.с. Именно эти характеристики позволяют использовать двигатель на массивных транспортных средствах, таких как автобусы, грузовые автомобили, спецтехника и пр.

Ряд семейства двигателей ЯМЗ-530 имеют следующие преимущества:

  • Низкий уровень вибраций и шума при работе.
  • Низкая стоимость обслуживания и запчастей.
  • Высокая надежность, подтвержденная дополнительными исследованиями.
  • Отличная работоспособность в диапазоне от -50°С до +50°С.
  • Высокий уровень безопасности и экологичности.
  • Инновационная конструкция, потребляющая топливо так же, как и мировые представители.

Особенно стоит отметить низкую стоимость обслуживания. Компания «ГК ЯРД» предлагает огромный каталог запчастей ЯМЗ, которые отличаются высоким качеством и невысокой ценой. Основное направление компании – изготовление и продажа запчастей на двигатели семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650.

На сайте можно купить запчасти для ЯМЗ-530 по выгодной стоимости. Кроме того, сотрудничая с компанией, клиент получает ряд следующих преимуществ:

  • Поставки от производителя.
  • Гарантия качества.
  • Удобная и быстрая доставка.
  • Привлекательная система скидок.
  • Большой склад комплектующих по двигателям ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 в России.

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