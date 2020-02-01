Промышленные холодильные камеры из сэндвич-панелей: их особенности. Что необходимо учесть при выборе и заказе?

Производственная компания «ПрофХолод» изготавливает материалы и конструкции для эффективного теплового энергосбережения. Основным продуктом являются сэндвич изделия с полиуретановым утеплением. Производитель проектирует оборудование, применяя современные технологии и инновационные разработки.
Основные предложения
Компания предлагает также услуги доставки и монтажа холодильного оборудования.
Решения из PIR и PUR сэндвич-панелей для промышленных целей
Пенополиуретановые сэндвич-панели являются оптимальным вариантом для изготовления оборудования. Если купить промышленный холодильник, сделанный из такого материала, то можно рассчитывать, что он будет надежен в эксплуатации, безопасен в использовании и долговечен. Такое оборудование просто в сборке. Оно соответствует техническим и гигиеническим нормам, которые предъявляются к этим конструкциям. Материалы сертифицированы по европейским стандартам.
Компания изготавливает PIR и PUR сэндвич-панели на технологических линиях европейской разработки марки Pu.Ma, SAIP. Для этого применяются сырьевые материалы и компоненты, утеплитель высокого качества.
Основными предложениями оборудования являются:
У компании можно заказать оборудование по индивидуальным типоразмерам. Конструкции производителя имеет множество достоинств. Это герметичность модульной конструкции, которая возможна за счет использования сэндвич-материалов. Камеры можно использовать для хранения разнообразных товаров и продуктов. Например, пищевых продуктов, лекарственных препаратов, различных реактивных веществ, меховой продукции, цветов и многого другого. Наряду с функциями заморозки и охлаждения они имеют возможности для поддержания заданного температурного режима.
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