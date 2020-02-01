Последние новости рубрики Спорт
03 февраля 2020 14:16  [95] Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат ШБЛ КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области
02 февраля 2020 13:57  [1797] БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103
27 января 2020 09:25  [1158] Двое мужчин погибли под поездом в Нижегородской области
23 января 2020 16:46  [673] Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков победил на первенстве России
17 января 2020 12:20  [439] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл московский "Динамо" в домашнем матче 16 января
13 января 2020 15:45  [678] Нижегородские спортсменки стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту
09 января 2020 17:44  [2913] Нижегородский трамплин введут в эксплуатацию в I квартале 2020 года
31 декабря 2019 11:15  [741] Глеб Никитин провел заседание правления ХК "Торпедо"
31 декабря 2019 09:15  [568] Забег в "Лебедином раю" Нижегородской области пройдет 1 января
30 декабря 2019 18:12  [947] Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье
Спорт

Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат ШБЛ КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области

03 февраля 2020 14:16  [95] Спорт

Фото: с сайта kes-basket.ru

Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат Школьной баскетбольной лиги КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала "Т Плюс". Этап прошел 2 февраля 2020 года на площадке ФОК "Победа" в Богородске.

В финальном матче у юношей команда "Северная долина" (школа №1 им. Д. Комарова, Шахунья) переиграла команду "К-35" из нижегородской школы №35. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись баскетболисты "Олимпа" (кстовский лицей №7).

У девушек победу одержали баскетболистки команды "БЭМС" из павловской школы №1. На втором месте "Новое поколение" (школа № 128 Нижнего Новгорода), бронзовые медали у команды "Лидер" (школа №1, Сергач).

Победители получили путевки в финал ПФО от Нижегородской области чемпионата КЭС БАСКЕТ Приволжского федерального округа, где будут бороться за выход в Суперфинал. Главной наградой Школьной баскетбольной лиги по традиции станет поездка на Финал четырех баскетбольной Евролиги.

В региональном этапе чемпионата в Нижегородской области приняли участие 472 школьных команды – 284 дружины юношей и 188 – девушек.

"Проект КЭС БАСКЕТ решает важную социальную задачу, приобщая детей к занятиям спортом. Соревнования прекрасно организованы, а региональный финал стал настоящим праздником. Что касается команд-победительниц, то они уже не первый год показывают стабильно высокие результаты, спасибо их преподавателям и тренерам за отличную работу", – отметил на церемонии награждения победителей финала директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Чемпионат ШБЛ "КЭС БАСКЕТ" проходит в тринадцатый раз. Генеральным спонсором проекта выступает ПАО "Т Плюс". В этом сезоне количество команд-участниц впервые превысило 18 тысяч, соревнования проводились в 69 регионах России, а также в Монголии и Киргизии.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph