Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат ШБЛ КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области Спорт

Фото: с сайта kes-basket.ru

Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат Школьной баскетбольной лиги КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала "Т Плюс". Этап прошел 2 февраля 2020 года на площадке ФОК "Победа" в Богородске.

В финальном матче у юношей команда "Северная долина" (школа №1 им. Д. Комарова, Шахунья) переиграла команду "К-35" из нижегородской школы №35. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись баскетболисты "Олимпа" (кстовский лицей №7).

У девушек победу одержали баскетболистки команды "БЭМС" из павловской школы №1. На втором месте "Новое поколение" (школа № 128 Нижнего Новгорода), бронзовые медали у команды "Лидер" (школа №1, Сергач).

Победители получили путевки в финал ПФО от Нижегородской области чемпионата КЭС БАСКЕТ Приволжского федерального округа, где будут бороться за выход в Суперфинал. Главной наградой Школьной баскетбольной лиги по традиции станет поездка на Финал четырех баскетбольной Евролиги.

В региональном этапе чемпионата в Нижегородской области приняли участие 472 школьных команды – 284 дружины юношей и 188 – девушек.

"Проект КЭС БАСКЕТ решает важную социальную задачу, приобщая детей к занятиям спортом. Соревнования прекрасно организованы, а региональный финал стал настоящим праздником. Что касается команд-победительниц, то они уже не первый год показывают стабильно высокие результаты, спасибо их преподавателям и тренерам за отличную работу", – отметил на церемонии награждения победителей финала директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Чемпионат ШБЛ "КЭС БАСКЕТ" проходит в тринадцатый раз. Генеральным спонсором проекта выступает ПАО "Т Плюс". В этом сезоне количество команд-участниц впервые превысило 18 тысяч, соревнования проводились в 69 регионах России, а также в Монголии и Киргизии.