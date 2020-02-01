Работу более ста юридических лиц проверит нижегородское минэкологии в 2020 году Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Больше ста выездных плановых проверок запланировано министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Также проверки будут проведены и в отношении администраций муниципальных районов. Задача инспекторов – проверить обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

"Привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей, которые экономят на вывозе мусора, отправляя его в леса и овраги, удается, в частности, и благодаря активным нижегородцам. Они своевременно сообщают о таких фактах, и нарушители привлекаются к ответственности", - сказал Глеб Никитин.

Приоритетом в надзорной деятельности регионального министерства экологии является профилактическая работа, направленная на предупреждение нарушений в области охраны окружающей среды. Так, ведется проверка заключения юридическими лицами договоров на вывоз отходов.

"Необходимо не уменьшать контроль в этой части, ведь снижение количества несанкционированных свалок, создание эффективной системы обращения с отходами способствует достижению показателей нацпроекта "Экология", - отметил Глеб Никитин.

В правительстве отметили, что в 2019 году было проведено больше 1,6 тысяч надзорных мероприятий, при этом большинство рейдовых обследований и административных расследований были проведены внепланово по обращениям жителей региона. Вынесено более тысячи предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

С планом проверок юридические лица и индивидуальные предприниматели могут ознакомиться на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в разделе "Надзорная деятельность".