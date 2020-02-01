Общероссийская акция "Дарите книги с любовью" пройдет в нижегородских библиотеках Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Библиотеки Нижнего Новгорода присоединятся к IV общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

В библиотеках Сормовского района акция пройдет с 3 по 16 февраля. Каждый желающий сможет преподнести в дар книги. Часть из них пополнит библиотечный фонд, а все новые книги будут переданы в детские социальные учреждения. Узнать адреса библиотек, участвующих в акции можно по телефону: 215-44-55 (добавочный - 130).

В Автозаводском районе 14 февраля в библиотеке имени В.В.Маяковского (ул. Комсомольская,2) пройдет книжный СВОП - это свободный (без денег) книгообмен актуальными, современными изданиями. В этот же день в библиотеке имени А. Н. Радищева (пос. Мостоотряд,30) с 10:00 до 17:00 гости узнают, как правильно отремонтировать книгу и смогут (при желании) помочь библиотеке в ремонте ветхих изданий и журналов. Всего участие в акции примет 14 библиотек района. Телефон для справок: 255-75-90.

14 февраля в Нижегородском районе в акции примут участие библиотеки имени К.А. Тимирязева, В.И. Чапаева, И.В. Мичурина, Н.А. Добролюбова, В.М. Шукшина, А.П. Чехова, Г.И. Успенского, В. Г. Короленко, В.А. Жуковского и в центральной районной детской библиотеке им. А.М. Горького. Телефон для справок: 438-47-71.

В Советском районе принести книги в дар можно в две библиотеки: центральную районную детскую библиотеку имени И. Крылова (421-03-15) и в библиотеку семейного чтения имени И.В. Зуева (468-13-17).

В Канавинском районе в библиотеках имени Ф. М. Достоевского, В. Дубинина и Н. Г. Чернышевского акция пройдёт 14 февраля, а в библиотеки им. А. Гайдара, А. Пешкова, А. Н. Островского, и М.Е. Салтыкова-Щедрина книги можно приносить до 21 февраля. Часть собранных книг также будет передана в детские дома и дома престарелых. Контакты для справок: 248-54-74, 221-88-82.

С 5 февраля по 13 февраля все детские библиотеки Московского района присоединятся к общероссийской акции "Дарите книги с любовью". В учреждениях будет организован сбор книг для детей из многодетных семей. Кроме того, будут организованы "холодильники" - это места, в которых можно обменять прочитанную книгу на любую понравившуюся. Информацию можно уточнить по номеру: 224-52-94. Также с

10 февраля по 14 февраля в течение дня акция пройдет в библиотеке им. А.И. Люкина (ул. Чаадаева, 15). А 14 февраля в 12.00 сотрудники центральной районной библиотеке имени А.С. Пушкина проведут для старшеклассников школы № 115 (ул. Просвещенская,4) урок "Книга – друг на всю жизнь".

С 10 по 16 февраля библиотеки Ленинского района присоединятся к общероссийской акции. Главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. В акции могут принять участие все желающие. Подробности можно узнать по телефону: 245-09-70.

Библиотеки Приокского района приглашают нижегородцев принять участие в акции с 10 по 16 февраля. В этом году районная библиотечная система приготовила для своих дарителей сюрприз – лотерею, главным призом которой станет сертификат на покупку книг в онлайн магазине "ЛитРес" на сумму 4 500 рублей. Чтобы принять участие в лотерее, нужно подарить с 10 по 14 февраля любой из приокских библиотек книгу 2020 года издания, взамен получить фишку. Розыгрыш состоится 14 февраля в Центральной районной библиотеке им. Т.Г.Шевченко (пр. Гагарина, 112). Уточнить расписание работы библиотек можно по телефону: 465-66-35.

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