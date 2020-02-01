Возможность перехода на раздельное накопление отходов рассматривается в Сергаче и Дзержинске Общество

Возможность перехода на раздельное накопление отходов обсудили в Сергаче и Дзержинске - руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул провел встречи с представителями органов местного самоуправления, руководителями управляющих компаний, обслуживающих организаций, ТСЖ и ЖСК, регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На встречах обсудили вопросы реализации перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Перед руководителями органов местного самоуправления и управляющих компаний поставлена задача по тщательному изучению и предварительному расчету перехода на раздельный сбор с целью недопущения роста платы за коммунальную услугу.

"В регионе уже больше 150 домов приняли решение о переходе на раздельное накопление отходов. Это решение, напомню, позволяет оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а по факту. Мы будем тщательно следить за тем, чтобы регоператоры выставляли жителям корректные платежи. Сортировка отходов должна либо сохранить, либо снизить плату граждан за эту коммунальную услугу", - подчеркнул Игорь Сербул.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что переход на раздельное накопление отходов является частью реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Напомним, о необходимости внедрения раздельного сбора говорил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан. Также Глебом Никитиным было дано поручение обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.