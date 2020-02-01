Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 4-5 июля Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 4-5 июля. В эти дни в городе планируется провести приемочные испытания муниципальной автоматизированной системы централизованного экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода".

Кратковременный запуск сирен будет осуществляться с 9:00 до 17:00.

Как уточнили в управлении по делам ГОЧС, масштабная проверка состоится в рамках проверки и приемки аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Специалисты просят нижегородцев с пониманием отнестись к ситуации.