Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 4-5 июля. В эти дни в городе планируется провести приемочные испытания муниципальной автоматизированной системы централизованного экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода".
Кратковременный запуск сирен будет осуществляться с 9:00 до 17:00.
Как уточнили в управлении по делам ГОЧС, масштабная проверка состоится в рамках проверки и приемки аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Специалисты просят нижегородцев с пониманием отнестись к ситуации.
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