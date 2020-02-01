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Общество

Старые сараи в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне

03 февраля 2020 18:18  [125] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

Старые сараи на ул.Искры в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом нижегородцы сообщили в соцсети ВКонтакте.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, "самовольные строения имеют признаки хозяйности, и размещение подобного баннера - инициатива лиц, использующих сараи". Они в настоящее время не установлены.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил мэрии Нижнего Новгорода оперативно разобраться в ситуации.

"Опубликованные фотографии, мягко говоря, вызвали неприятное чувство. Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории. Неважно, кто это сделал и из каких побуждений. Важнее разобраться, почему хоть какие-то действия предпринимаются только после публикации таких фактов. Муниципальные власти должны реагировать на все сигналы, поступающие от жителей, и вместе с ними находить приемлемые варианты решений", - подчеркнул глава региона.

"Хозяйственные постройки прошлого века, которые не содержатся в должном состоянии, представляют опасность и уродуют облик города. Есть примеры, когда это приводило к печальным последствиям. В мае 2019 года в Ленинском районе города от обрушения сараев пострадали дети. Есть хозяйственные вопросы, требующие значительных вложений, а в каких-то случаях достаточно знать о том, что происходит на территории и принимать меры. Поручаю мэрии Нижнего Новгорода активизировать эту работу", - добавил Глеб Никитин.

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