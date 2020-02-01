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Происшествия

Жительница Сарова предстанет перед судом за кражу денег из банкомата

04 февраля 2020 09:44  [411] Происшествия

Жительница ЗАТО г. Саров предстанет перед судом за кражу денег из банкомата. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 февраля 2020 года.

По версии следствия в сентябре 2019 года 36-летняя женщина подошла к банкомату в торговом центре на ул. Московская и увидела забытые в лотке для выдачи денег 13,5 тысяч рублей. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она забрала деньги себе. Но момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, по записям которых ее и нашли сотрудники полиции.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Отметим, что причиненный потерпевшему ущерб злоумышленница возместила в полном объеме на стадии предварительного следствия.

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