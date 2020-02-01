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Общество

Более 24 тысяч жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию в январских квитанциях

04 февраля 2020 11:36  [107] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" направило в квитанциях за январь 2020 года уведомления о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты 24 334 потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реестр лицевых счетов потребителей-должников находится по ссылке.

В реестр попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим 2-кратный норматив потребления. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижегородской области превышает 50 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир (24 180 лицевых счетов) необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек (154 лицевых счета) – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и оплатить имеющиеся долги, а также предлагает незамедлительно сообщить о погашении задолженности:

— через сайт компании nn.tns-e.ru в разделах "Обращение в компанию", "Напишите нам";

— по телефонам Единого контактного центра: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);

— в ближайшем Центре обслуживания клиентов или мобильном офисе ПАО "ТНС энерго НН".

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения, согласно действующему российскому законодательству, потребитель обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

В случае невозможности внесения всей суммы долга сразу, компания может предложить должникам оформить рассрочку при очном обращении в Центр обслуживания клиентов.

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