Нижегородская область присоединилась к международной акции "Ночь идей" Культура и отдых

Более 30 жителей Нижегородской области, изучающих французский язык, присоединились к международной акции "Ночь идей". Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

Акция прошла в мире в пятый раз, в этом году ее тема сформулирована как "Être vivant" ("Быть живым").

В акции приняли участие студенты нижегородских вузов и учащиеся школ с углубленным изучением французского языка. Ребята в творческой форме пытались передать, что значит, по их мнению, "быть живым": читали стихи и отрывки из прозы на французском языке, исполняли песни, представляли фрагменты фильмов.

Кроме того, в мероприятии участвовали преподаватели и студенты, для которых французский язык является родным. После всех выступлений участники обменялись мнениями на французском языке.

По информации директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, мероприятие стало первым событием, которое организовало "Альянс Франсез – Нижний Новгород" в сотрудничестве с ННГУ им. Лобачевского при поддержке правительства Нижегородской область в 2020 году.

"Участвуя в международных культурных мероприятиях, нижегородские студенты и школьники учатся лучше понимать менталитет жителей страны изучаемого языка. Уверена, что проведение французской "Ночи идей" станет доброй традицией для нашего региона", – заявила Ольга Гусева.

СПРАВКА:

"La Nuit des idées"/"Ночь идей", организованная Французским Институтом в Париже в партнерстве с Фондом Франции (Fondation de France), – это встречи и обсуждения в форме лекций, дебатов, круглых столов. В рамках данного события в 2020 году пройдет более 180 мероприятий по всему миру. Философы, писатели, исследователи, художники и обычные граждане примут участие в обсуждениях. Они предложат своё видение настоящего и свои решения проблем будущего, обсуждая вопросы, касающиеся равенства, экологии, образования, городского планирования, науки, политики или технологии.