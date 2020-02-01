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Общество

Нижегородский ветеран Юрий Кирилюк получил юбилейную медаль в свой день рождения

04 февраля 2020 16:13  [106] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев ветерану Юрию Кирилюку в его 94-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 февраля 2020 года.

Юрий Кирилюк является председателем Нижегородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

"Ваш жизненный путь - это подвиг. Это пример всем подрастающим поколениям служения Родине, понимания долга и чести, отношения к труду. И для нас очень важно сегодня, что вы не только являете собой этот пример, вы передаете его молодым нижегородцам. Низкий Вам поклон", - сказал Андрей Гнеушев.

СПРАВКА:

Юрий Емельянович Кирилюк родился 4 февраля 1926 года в Москве в семье рабочего. В марте 1943 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. В августе-сентябре 1945 года в составе 198 стрелкового полка, входившего в состав 2-го Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. В 1974 году был назначен начальником филиала Вольского высшего училища тыла.

За ратный труд был награжден 5 орденами и 25 медалями.

С 1989 года работал в областном Совете ветеранов. С ноября 1993 года по настоящее время является председателем Нижегородского областного Совета ветеранов; одновременно был избран членом Всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров), а затем – членом Президиума Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

В 2005 году ему присвоено Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В 2010 году за большой вклад в развитие ветеранского движения в Нижегородской области было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области".

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