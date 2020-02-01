25 крупных инвестпроектов реализовано в АПК Нижегородской области в 2019 году Экономика

В АПК Нижегородской области в 2019 году реализовано 25 крупных инвестпроектов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

"Сейчас по моему поручению региональное правительство проводит анализ работы основных отраслей экономики в 2019 году и оценивает перспективы на 2020 год", - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

"Одним из главных факторов роста в агропромышленном комплексе стало расширение действующих производств, в том числе, за счет увеличения экспортных поставок, что позволило предприятиям получить дополнительные доходы. В течение ближайших четырех лет региону необходимо нарастить экспорт продукции АПК почти до полумиллиарда долларов", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, среди наиболее крупных реализованных в прошлом году инвестпроектов – развитие мощностей АО "Нижегородский масло-жировой комбинат", ввод дополнительных линий и нового цеха на ЗАО "ПКФ "РусАгроГрупп", модернизация АО "Маслосырзавод "Починковский".

"Кроме того, в 2019 году построено и реконструировано 18 животноводческих комплексов более чем на 5000 голов крупного рогатого скота. Например, завершено строительство комплекса на 400 голов в АО "Семьянское" (Воротынский район), на 500 голов – в СПК "Новый путь" (Шахунский район) и в ОАО "Тепелево" (Дальнеконстантиновский район)", - добавил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отметил Евгений Люлин, в прошлом году также началась реализация проектов по увеличению производственных мощностей на АО "Линдовское" и ЗАО "Молоко".

Среди наиболее крупных инвестпроектов 2019 года в региональном минсельхозе назвали и пуск новых линий на АО "НМЗ №1" (выпуск творога) и КФХ "Россия" (рапсовое масло).

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области выросло на 3,8% по итогам 2019 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей льготных кредитных средств на экспортно ориентированные производства в АПК в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Предприятия-экспортеры смогут получить кредиты на льготных условиях – процентные ставки будут субсидироваться государством. Для этого предприятиям нужно заключить соглашение о повышении конкурентоспособности с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и региональным минсельхозом", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан" - это "важнейшая задача правительства и Центрального банка". Для ее решения, по словам Президента РФ, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".