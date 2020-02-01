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Два подростка пропали в Дзержинске. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь". По информации поисковиков, с 4 февраля 2020 года местонахождение подростков неизвестно.
Денис Тихонин 2003 года рождения среднего телосложения, волосы темные. Был одет в красную куртку, серые спортивные штаны, обут в светлые ботинки.
Егор Князев 2004 года рождения также среднего телосложения, волосы темные. Был одет в черную куртку, синие джинсы, обут в черные кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.
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