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Общество

Два подростка пропали в Дзержинске

05 февраля 2020 11:48  [119] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Два подростка пропали в Дзержинске. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь". По информации поисковиков, с 4 февраля 2020 года местонахождение подростков неизвестно.

Денис Тихонин 2003 года рождения среднего телосложения, волосы темные. Был одет в красную куртку, серые спортивные штаны, обут в светлые ботинки.

Егор Князев 2004 года рождения также среднего телосложения, волосы темные. Был одет в черную куртку, синие джинсы, обут в черные кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.

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