Обзор специализированного центра «Точка Пайки»

Если требуется изготовление печатных плат с нуля, их восстановление после повреждений или модификация с целью изменения функционала, заказчику необходимо найди компетентного и добросовестного подрядчика, который сможет гарантированно решить поставленные задачи. К сожалению, множество частных специалистов и маленьких мастерских нельзя назвать надежными исполнителями.

Чтобы нужный результат был получен гарантировано и в срок, услуги разумно заказывать в профессиональной компании. В России организаций данной отрасли работает немало. Но лишь немногие из них заслуживают внимания. Одним из таковых является специализированный центр «Точка Пайки». И сегодня мы решили представить вам краткий обзор компании.

История центра

Компания начала свою работу более 10 лет назад. Изначально она предоставляла услуги исключительно в Москве. Заслужив репутацию надежного подрядчика и сформировав базу постоянных клиентов, центр расширил географию деятельности до пределов всей Московской области. Спустя пару-тройку лет организация открывает филиал в Санкт-Петербурге, предоставляя сервис как в городе на Неве, так и в пределах Ленинградской области. Сегодня же, помимо двух основных индустриальных регионов РФ, центр также оказывает услуги производства и ремонта плат в Екатеринбурге.

Перечень услуг

Организация позиционирует себя как центр пайки полного цикла. Поэтому она предоставляет комплексный сервис: от проектирования микросхем до корпусирования готовых электронных изделий. Основные услуги центра «Точка Пайки»:

Проектирование плат.

Производство плат любой сложности.

Ремонт печатных плат.

Дополнительные услуги.

Услуги проектирования включают в себя: разработку технического задания, создание схем и чертежей будущих изделий, подбор комплектующих и др. В рамках производства центр выполняет автоматический, полуавтоматический, ручной SMD-монтаж, а также DIP- и BGA-монтаж «под ключ». Услуги ремонта включают в себя: комплексную диагностику электронных компонентов, демонтаж поврежденных и монтаж новых элементов, восстановление целостности металлизированных цепей и др. А дополнительный сервис представлен изготовлением трафаретов для производства плат, корпусированием микросхем в оборудование, контактную и контрактную сборку плат.

Факторы успеха

За более чем 10-летнюю историю существования центр «Точка Пайки» добился завидных результатов: сотни довольных клиентов, десятки постоянных заказчиков, столичное и региональное производство. Такие успехи не случайны – они обусловлены следующими факторами:

Персональный подход к каждому клиенту . Организация старается удовлетворить любого заказчика на 100%, что и является фундаментальной основой по-настоящему профессионального сервиса.

. Организация старается удовлетворить любого заказчика на 100%, что и является фундаментальной основой по-настоящему профессионального сервиса. Высокое качество услуг . За счет полноценной производственной базы – функционального импортного оборудования и команды опытных специалистов – компания осуществляет качественное производство и ремонт плат любой сложности.

. За счет полноценной производственной базы – функционального импортного оборудования и команды опытных специалистов – компания осуществляет качественное производство и ремонт плат любой сложности. Решения «под ключ». Сотрудники центра могут выполнить как исключительно пайку компонентов, так и создать изделия с нуля, установив их в электронное оборудование.

Сотрудники центра могут выполнить как исключительно пайку компонентов, так и создать изделия с нуля, установив их в электронное оборудование. Оперативность . Сроки выполнения работ всегда обсуждаются в индивидуальном порядке. И поскольку организация нацелена на 100%-е удовлетворение клиентов, она всегда идет им навстречу. Если заказчику нужно изготовить или отремонтировать платы срочно, работа над ними начинается немедленно.

. Сроки выполнения работ всегда обсуждаются в индивидуальном порядке. И поскольку организация нацелена на 100%-е удовлетворение клиентов, она всегда идет им навстречу. Если заказчику нужно изготовить или отремонтировать платы срочно, работа над ними начинается немедленно. Доступные цены. Стоимость одной точки пайки в данном центре – от 45 копеек. И чем больше объем работы, тем ниже цена каждой отдельно взятой операции.

Точка Пайки – один из известных центров пайки в России. Заказывайте услуги монтажа и ремонта печатных плат у профессионалов!

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