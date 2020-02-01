Печать на кружках и крафт-пакетах

Для привлечения новой целевой аудитории и рекламного продвижения бренда широко применяется брендированная продукция, и это могут быть чашки, пакеты, ручки и другая атрибутика. Для создания корпоративного имиджа компании можно заказать печать на кружках, которая выполняется по новейшим технологиям. Это позволяет повысить устойчивость изображения к негативным внешним воздействиям (влаге, перепадам температур, истиранию и др.) и на долгое время сохранить яркие насыщенные цвета.

Чашки с логотипом: отличный рекламный ход

Кружки пользуются высоким потребительским спросом среди потребителей, они применяются дома и на работе, являются оригинальным подарком на выставках и презентациях. Каждый получатель будет на подсознательном уровне с теплотой вспоминать компанию, от которой он получил этот презент.

В результате повышается признание торговой марки среди широкого круга пользователей, а по статистике это эффективный рекламный способ по сравнению с рекламными роликами по телевизору и баннерами.

Чашки могут быть керамическими и пластиковыми, а изображение наносится на внутреннюю или внешнюю поверхность, ручку или ободок. Кружки широко используются в офисах, ресторанах и кафе, гостиницах и отелях, образовательных и медицинских учреждениях, презентациях и ярмарках.

Для нанесения рисунка или надписи используются качественные краски импортного производства, которые устойчивы к внешним воздействиям, моющим и чистящим средствам и длительное время сохраняют свой презентабельный внешний вид. Это отличный и недорогой памятный сувенир, который всегда пригодится каждому человеку.

Особенности крафтовых пакетов с логотипом

Упаковка из экологически безвредных материалов сегодня пользуется высоким спросом, так как быстро разлагается и не наносит вреда окружающей среде. Крафт-пакеты изготавливаются из натурального сырья (длинноволокнистой целлюлозы), которая обрабатывается сульфатным методом.

Крафтовые пакеты из бумаги бывают белого и бурого цвета, отличаются характеристиками и внешним видом. Бумажный пакет с логотипом можно заказать на сайте uson.com.ua и выбрать необходимое количество. Благодаря применению инновационных технологий и специального крафт сырья удалось повысить качество, надежность и прочность бумажных пакетов, которые являются отличным рекламным способом среди множества компаний.

Упаковка продукции в такие пакеты свидетельствует о репутации компании, ее заботе не только о потребителях, но и о природе. К основным преимуществам такой упаковки относится ее прочностные характеристики, долговечность, приемлемая стоимость производства, влагостойкость, воздухопроницаемость и натуральность.

Брендированные крафт-пакеты – это удачная комбинация элегантности и вкуса, имиджа и стиля компании. Такая упаковка имеет яркий дизайн, безопасная и инертная, то есть не влияет негативно на внутреннее содержимое.

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