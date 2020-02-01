Аренда квартир в Одессе: выгодные варианты на одном сайте

Вопрос обеспечения себя отдельным жильем всегда остается актуальным для современного жителя Украины. В 21 веке стало значительно проще находить информацию о предложениях на рынке недвижимости, ведь сегодня появилась возможность обратиться к различным источникам в сети интернет. Это позволяет сэкономить время на поиски нужного варианта и рассмотреть одновременно несколько объектов. Аренда квартир в Одессе на http://dom.pliz.info - это возможность грамотного решения даже сложного вопроса. Достаточно задать нужные параметры на сайте, чтобы моментально ознакомиться с подходящими объявлениями по всей территории Украины.

Поскольку Одесса является одним из крупнейших городов страны, востребованность жилья здесь всегда высокая. Покупка требует больших затрат, что может себе позволить не каждый. Поэтому аренда остается удачной альтернативой. Сейчас среди предложений есть возможность подобрать объект любого типа и ценовой категории. Это может быть небольшая студия или смарт-жилье, квартира с одной или несколькими комнатами, просторные апартаменты класса «элит». Выбор зависит от личных предпочтений потенциального арендатора и его бюджета.

Стоимость аренды зависит от нескольких показателей:

района расположения;

квадратуры квартиры;

планировки и количества комнат;

этажа;

типа и возраста постройки;

наличия условий;

состояния.

Снять жилплощадь в Приморском районе и поблизости моря обойдется дороже, чем в других частях города. Это объясняется широкой востребованностью, престижностью и удобством. На Таирова и поселке Котовского (Киевский и Суворовский районы) аренда дешевле. Тут активно ведется благоустройство, а обширный транспортный узел позволит без проблем добраться в любую точку. Молдаванка и Слободка относятся к историческим районам с сохранившимся старым жилым фондом. Тут арендаторам предлагаются квартиры в небольших уютных дворах по приемлемой стоимости, а тихая местность привлекает ценителей спокойной атмосферы. Спрос на новострои растет с каждым годом. Снять квартиру в современном ЖК – это залог повышенного комфорта. Новые дома располагают удобными планировками квартир, их территория закрыта и ухожена, а преимуществами для жителей станут автономное энергоснабжение и полная безопасность. Обжитой фонд значительно уступает новостроям по техническим характеристикам и внешнему облику, при этом остается популярным на рынке аренды, благодаря приемлемой стоимости.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.