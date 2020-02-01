Квартиры в одесских новостройках – отличное решение жилищного вопроса

Одними из наиболее востребованных жилых объектов на украинском рынке недвижимости являются квартиры в новостройках Одессы, представленные на http://novostroika.od.ua. Еще не так давно подобное жилье существенно уступало вторичному фонду, однако, на сегодняшний день между ними завязалась серьезная конкурентная борьба и предугадать, кто выйдет из нее победителем, невозможно.

Популярность подобных объектов поясняется несколькими факторами. Во-первых, речь идет о прекрасном южном городе, раскинувшемся на морском побережье. Круглый год здесь сохраняются комфортные климатические условия. Близость к морю позволяет свежему бризу обдувать чудесные улочки. При этом за последние годы Одесса существенно преобразилась. В ней по-прежнему сохранены черты того непревзойденного колоритного городка, но теперь картина разбавилась чертами современного быстроразвивающегося мегаполиса.

Рядом с аккуратными домиками прошлых столетий, выросли новострои. Если при появлении первых таких зданий, вид был, мягко говоря, не самый презентабельный, поскольку они совершенно не сочетались с соседними постройками, то сейчас за счет того, что их стало куда больше, удалось достичь некой гармонии. Новые жилые комплексы более не «режут взор», а даже наоборот, радуют его. Таким образом, Одесса не утратила своей привлекательности, а лишь приумножила ее, добавив в список своих поклонников молодое поколение, выросшее на современных благах, технологиях и дизайнерских веяниях.

Во-вторых, новострои оказались не такими ужасными и опасными, как казалось в самом начале. Квартиры в новых жилых комплексах предлагают внушительный набор удобств, рациональные площади, позволяющие разумно пользоваться коммунальными услугами, а также удобные планировки, благодаря которым свое жилье можно обустраивать так, как хочется. Когда-то, при просмотре европейских и американских фильмов, многие завидовали тому, как обустроено жилье героев. Благодаря новостройкам, такие объекты стали реальностью, которая вытеснила чувство зависти.

В-третьих, квартиры в одесских новостроях могут позволить себе многие желающие. Это поясняется, прежде всего, лояльной ценовой политикой. Все ЖК делятся на четыре класса: эконом, комфорт, бизнес и элит (люкс или премиум). В каждой категории свои цены за квадратный метр. Кроме того, большую роль играет стадия готовности дома. Например, на стадии котлована самые низкие цены. Когда объект сдан в эксплуатацию, то жилье уже предлагается по более высокой стоимости.

Ведущие строительные компании Одессы также предлагают удобные способы оплаты. Можно сразу оплатить всю стоимость жилья, а можно выбрать оплату в рассрочку, оформление кредита и т.д. Помимо этого, периодически делаются различные акции.

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