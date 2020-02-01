Натуральный линолеум или ПВХ-плитка для пола?

Напольные покрытия должны быть качественными, оригинальными, износостойкими, долговечными и соответствовать общепринятым стандартам и требованиям экологической безопасности. Большой популярностью пользуется линолеум, который представлен в широком ассортименте, он бывает натуральным и синтетическим. Перед тем, как купить натуральный линолеум, следует ознакомиться с его преимуществами и особенностями укладки.

Преимущества и укладка натурального линолеума

Натуральный линолеум или мармолеум – это качественное и экологически безопасное напольное покрытие, в состав которого входят только природные компоненты. Это известняк, масло, льна, смолы деревьев, древесная мука, натуральные красители и другие вещества.

К основным преимуществам натурального линолеумного покрытия относится следующее:

гипоаллергенность и антистатичность;

продолжительный эксплуатационный срок;

надежность и огнестойкость;

устойчивость к появлению плесени, грибка, размножению вредных микроорганизмов;

большое разнообразие оттенков;

экологическая чистота;

теплопроводность;

противоскользящие и электростатические свойства.

Выбирая мармолеум, следует учитывать целевое назначение и подбирать соответствующую толщину полотна, которая может составлять от 2 до 4 мм. Такое покрытие для пола разрешено использовать в детских комнатах, так как в нем отсутствуют вредные и токсичные вещества.

Для укладки необходимо использовать подходящий клеевой состав с минимальным содержанием влаги. Влага неблагоприятно воздействует на мармолеум и сокращает срок службы линолеумного покрытия.

ПВХ плитка для пола: характеристики и особенности применения

Такое современное напольное покрытие, как ПВХ плитка для пола, широко применяется для оформления интерьера жилых помещений, общественных мест, магазинов и спортивных площадок, учебных и медицинских заведений. Она стоит недорого, но при этом отличается износостойкостью, долговечностью, простой и быстрой укладкой, ремонтопригодностью и богатой цветовой палитрой.

Отличительной особенностью такой плитки для пола является влагостойкость, что выгодно отличает ее от ламината, паркета и прочих типов пробковых покрытий. Плитка представлена двух форм: в виде квадрата и прямоугольника, легко соединяется между собой и не требует опыта для выполнения монтажных работ.

ПВХ-плитка имеет многослойную структуру и состоит из нескольких слоев: подложки, основного, декоративного, защитного полиуретанового. Это синтетическое напольное покрытие, которое не имеет неприятного характерного запаха и вредных токсичных веществ, поэтому ее разрешено использовать в жилых помещениях.

По сравнению с рулонными материалами плитку удобнее и легче перевозить и укладывать. Она совместима с системой «теплый пол», характеризуется прочностью, пожаробезопасностью, неприхотливым уходом, долговечностью и отличными акустическими свойствами.

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