Выбираем раздвижные двери за 10 минут

Межкомнатные двери на раздвижных системах уверенно набирают популярность, из года в год становясь всё более востребованными. Такой ажиотаж обусловлен не только модными тенденциями, но и чисто практическими соображениями, исходя из того, что подобные двери способны сэкономить пространство, позволяют привести изюминку в интерьер и более эргономично расположить технику или мебель в квартире.
Такой вопрос часто можно услышать от тех, кто решил установить в своей квартире раздвижные двери. Ответ на него часто удивляет клиентов, ведь на сегодняшний день практически любая межкомнатная дверь может быть установлена на раздвижной системе, что позволяет с лёгкостью подобрать интересный и необычный вариант.
Исключение в данном случае могут составлять двери из массива, имеющие специфическую конструкцию или большие стеклянные вставки, занимающие практически всю плоскость полотна. Первые - в силу большого веса, что может привести к быстрому выводу из строя рабочего, а остальные – из-за технических особенностей, не позволяющих надежно зафиксировать двери на направляющей.
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На сегодняшний день практически все модели дверных полотен облицовываются материалами, которые не бояться влаги и сырости, что позволяет клиенту при выборе руководствоваться только собственными предпочтениями и располагаемым бюджетом.
На раздвижных системах одинаково выигрышно смотрятся как эмалевые двери, так и облицованные различными пленками или натуральным шпоном.
При оформлении помещения важно чтобы весь ансамбль гармонично сочетался как по цвету, так и по стилистическому направлению – так в стиле лофт и минимализм раздвижная система изготавливается нарочито показной, без декоративных элементов, в то время как в других вариантах оформления может быть закрыта специальным декоративным карнизом, придающим модели элегантность и лоск.
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