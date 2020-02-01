Выбираем раздвижные двери за 10 минут

Межкомнатные двери на раздвижных системах уверенно набирают популярность, из года в год становясь всё более востребованными. Такой ажиотаж обусловлен не только модными тенденциями, но и чисто практическими соображениями, исходя из того, что подобные двери способны сэкономить пространство, позволяют привести изюминку в интерьер и более эргономично расположить технику или мебель в квартире.

Какую дверь выбрать для раздвижной системы и насколько такое полотно будет дороже?

Такой вопрос часто можно услышать от тех, кто решил установить в своей квартире раздвижные двери. Ответ на него часто удивляет клиентов, ведь на сегодняшний день практически любая межкомнатная дверь может быть установлена на раздвижной системе, что позволяет с лёгкостью подобрать интересный и необычный вариант.

Исключение в данном случае могут составлять двери из массива, имеющие специфическую конструкцию или большие стеклянные вставки, занимающие практически всю плоскость полотна. Первые - в силу большого веса, что может привести к быстрому выводу из строя рабочего, а остальные – из-за технических особенностей, не позволяющих надежно зафиксировать двери на направляющей.

Как выбрать раздвижную дверь всего в несколько кликов

Если вы уже выбрали тип покрытия и внешний вид полотна, то приобрести его и необходимую для раздвижной систем фурнитуру, на сайте https://dvernoyolimp.com.ua/mezhkomnatnyie-dveri/razdvizhnyie-dveri/ можно всего в несколько кликов. Удобные фильтры, а также возможность получения дополнительной консультации, позволяют комфортно определиться с выбором и убедиться в правильности своего решения, потратив при этом минимальное количество времени.

Основные преимущества раздвижных дверей:

простота монтажа - популярные системы монтируются достаточно быстро, при этом обеспечивая плавное и бесшумное скольжение полотна по направляющим

такой выбор – это оптимальное решение при наличии нестандартного дверного проема. Для установки раздвижной системы не придется ничего ломать или достраивать, важно лишь выбрать дверь большего размера

нет необходимости в установке короба и наличников, что также может оказаться дополнительным плюсом

экономия пространства, которое было бы необходимо для установки классической распашной двери

отсутствие выступающих деталей на полотне – для раздвижных дверей обычно устанавливается врезная ручка-купе

возможность установки направляющей, как над дверном проемом, так и непосредственно в нем, если позволяют высота и ширина.

Какое покрытие выбрать для раздвижных дверей

На сегодняшний день практически все модели дверных полотен облицовываются материалами, которые не бояться влаги и сырости, что позволяет клиенту при выборе руководствоваться только собственными предпочтениями и располагаемым бюджетом.

На раздвижных системах одинаково выигрышно смотрятся как эмалевые двери, так и облицованные различными пленками или натуральным шпоном.

Стиль раздвижных дверей и интерьера

При оформлении помещения важно чтобы весь ансамбль гармонично сочетался как по цвету, так и по стилистическому направлению – так в стиле лофт и минимализм раздвижная система изготавливается нарочито показной, без декоративных элементов, в то время как в других вариантах оформления может быть закрыта специальным декоративным карнизом, придающим модели элегантность и лоск.

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