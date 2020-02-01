Как узнать о проектах заработка в Интернете?

В Интернете есть множество проектов, которые предлагают заработать или инвестировать деньги. Однако многие из них являются всего лишь сайтами для сбора средств с доверчивых граждан. Как же распознать, кто перед тобой – обманщик или будущий партнер по совместным инвестициям? Сервис TellTrue создан именно для этих целей. На его сайте https://telltrue.ru/ можно найти обзоры и отзывы на различные финансовые и инвестиционные проекты, проекты брокеров и удаленного заработка. База уже содержит большое количество информации о разных проектах, постоянно пополняется и обновляется.

Преимущества

Сервис предоставляет услугу проверки сайта проекта на мошенничество. Достаточно использовать форму на его сайте для отправки данных, он начнет проверку. На нем также можно сообщить о недобросовестности или «лохотроне» какого-либо проекта, оставив отзыв.

На основе обзоров и отзывов о конкретном проекте можно создать собственное представление о нем. База содержит информацию о сайтах, которые точно обманывают вкладчиков или людей, рассчитывающих на удаленный заработок. Есть и база, посвященная проектам, приносящим реальную прибыль и ведущим честную деятельность. Сервис рекомендует их для вложений и сотрудничества.

Целый раздел посвящен рейтингам брокеров, букмекерских контор и проектам ChargeBack. О каждой такой компании можно узнать в деталях. Для них созданы описания, рейтинги на основе лайк/дизлайк, есть данные об их регуляторах, минимальных депозитах, официальных сайтах. А также размещены отзывы реальных пользователей, как положительные, так и отрицательные.

На сайте сервиса можно найти много полезных тематических статей. Например, о влиянии коронавируса на повышение активности мошенников, о принципе построения ферм для майнинга. Сервис также предлагает информационную помощь людям, которые уже попались мошенникам и вложили деньги в их проекты. Он предоставляет данные, которые помогут вернуть вложенные средства.

Материалы на сайте создаются профессионалами в сфере финансирования и заработка в Интернете, инвестиций в нем.

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